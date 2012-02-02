وزیریان : قصد توهین به اهالی مطبوعات را نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، علی وزیریان کارگردان فیلم سینمایی "یک سطر واقعیت " ضمن بیان این مطلب، در نشست رسانه ای که با حضور همایون ارشادی، حسین یاری، مهراوه شریفی نیا، علی وزیریان کارگردان، جواد نوروزبیگی تهیه کننده، ستار اورکی آهنگساز و جواد نوروزبیگی تهیه کننده برگزار شد ، به کم و کیف ساخت این فیلم اشاره کرد و گفت : هر کدام از فیلم هایی که ساخته ام براساس اتفاقات واقعی که در اجتماع رخ می دهد بود و به تبع "یک سطر واقعیت" جدا از این ارخدادهای اجتماعی نیست.

وی در ادامه افزود : سال ها در حوزه مطبوعات فعالیت داشته ام و بسیاری از مشکلات این حرفه را می شناسم. همین مسئله سبب شده بود تا مدتها به دنبال قالبی باشم که درگیری ذهنی خود در این زمینه را به تصویر بکشم. این فیلمی بخشی از مشکلات بچه های مطبوعات را به تصویر کشیده، مشکلاتی که هیچ گاه در سینمای ایران به آن پرداخته نشده است. زمانی که با نوروزبیگی برای ساخت این فیلم به دنبال سرمایه گذار می گشتیم، برخی از نهادهای سرمایه گذار با خواندن فیلمنامه پیشنهاد می دادند که چرا باید به قشر اندکی از جامعه پرداخته شود، این درحالی است که در پوشش یک خبرنگار به دنبال نشان دادن مسائل فرهنگی و به عبارت بهتر قشر فرهنگی بودم و می خواستم آن را تصویر کشم.

وزیریان با اشاره به واکنش اهالی مطبوعات به ساخت این فیلم گفت: این طبیعی است اگر در رابطه با هر قشری صحبت می کردم با واکنش های این چنین مواجه می شدم، اگر قرار بود این فیلم صرفا مختص به حرفه خبر و خبرنگاری باشد، مخاطبان گسترده را از دست می داد.

این کارگردان در ادامه به موسیقی "یک سطر واقعیت اشاره کرد و گفت : موسیقی فیلم موسیقی کم حجمی بوده و فکر کی کنم گکمتر از یک ربع ساعت به طول انجامید، این فیلم یک سطر واقعیت است که تنها و تنها قشر فرهنگی آسیب پذیر را در نظر داشت.

ستار اورکی آهنگساز این فیلم در تکمیل صحبت های اورکی گفت: من بالغ بر 50 فیلم سینمایی را آهنگسازی کردم و یک سطر واقعیت به درستی از سخت ترین فیلم هایی بود که کار کردم و موسیقی این فیلم را نیز در میکس نهایی هم دیدم. که خوب از آب درآمده بود.اما صدای سالن برج میلاد آنقدر بد بود که موسیقی به شکل بسیار بدی به گوش می رسید. موسیقی فیلم آن چیزی نبود که در سالن شنیده می شد. به اعتقاد من موسیقی این فیلم یک اثر مینی مال بود و در دو آکورد خلاصه می شد.

در ادامه این نشست همایون ارشادی در پاسخ به این سوال که تعدد فیلم های امسال بازی کرده بسیار زیاد است و این به ضرر کارنامه کاری وی خواهد بود، گفت : هر کار که می کنم می گویند به ضرر من است، امسال 6 فیلم دارم که در 4 فیلم آن حضور اندکی داشتم و تنها در دو فیلم سامان مقدم و کاظم راستگفتار نقش اصلی را بازی می کنم.حال باید بگویم که حضور پر رنگم در جشنواره فیلم فجر به معنای تعدد نیست بلکه گزیده ای از آن چیزی است که دوست داشتم و دلم خواسته را بازی کنم.

جواد نوروزبیگی تهیه کننده "یک سطر واقعیت" در پاسخ به واکنش خبرنگاران حاضر در سالن متذکر شد: یک سطر واقعیت تنها یک فیلم با موضوع آسیب شناسی اجتماعی در حوزه فرهنگ و هنر است و هیچ گاه قصد توهین و تحقیر روزنامه نگاران را نداشته ایم.

حسین یاری بازیگر این فیلم نیز با اشاره به بازی خود در این فیلم گفت: قطعا این نقش را دوست داشتم که بازی کرده ام، و پذیرفتم بازی کنم. من نسبت به بازی خودم نظری نمی دهم بلکه هر آنچه که از این فیلم دریافتید برای من محترم است و اگر خوب بازی کردم که امیدوارم دیده شود و اگر به نظر شما بازی خوبی نداشتم قول شرف می دهم که در آینده بازی های خوب از من ببنید.

مهراوه شریفی نیا نیز در ادامه این نشست به بازی خود در این فیلم اشاره کرد و گفت: مهم چیزی است که شما می بینید اما به سهم خودم می گویم دلیل اینکه در این فیلم بازی کردم این بود که یک داستان واقعی مشابه آنچه مطرح شد را از نزدیک دیده بودم و به دلیل همین نزدیکی رویداد بود که احساس نکردم نقش یک انسان ابله را بازی می کنم. اما شما حق دارید تا به تعریفی که از حرفه خبرنگار در این فیلم ارائه شده است گله مند باشید.

مازیار فکری ارشاد منتقد فیلم که به نمایندگی از سوی انجمن منتقدان در این نشست حضور داشت با اشاره به مقاط منفی یک سطر واقعیت گفت : هر وقت حرف از معضلات سینما می شود، اولین مشکل را متوجه فیلمنامه و ممیزی می دانیم. اما فکر می کنم بزرگترین مشکل سینمای ایران، نسبت محتوای فیلم ها با واقعیت هایی است که ما به طور عینی می بینیم. این مسئله همان حلقه مفقوده در سینمای ایران است که به فراموشی سپرده شده است.

وی در ادامه افزود : وزیریان به سوابق خود در مطبوعات اشاره کرد، اما تصویری که از حرفه روزنامه نگاری نشان داده منطبق با واقعیت نیست. این حجم از بلاهت که در روزنامه نگار در این فیلم نشان داده وجود ندارد.

این منتقد در پایان این نشست گفت : به تصویر کشیدن موضوع وبلاگ نویسان در این فیلم به نظر من، مصداق بارز راهنما زدن به چپ و پیچیدن به راست است. متاسفانه طی دو سال اخیر فیلم های سیاسی را کاملا غیر آگاهانه به تصویر می کشند و همین مسئله سبب شده تا فیلم های شبه سیاسی ساخته شود.