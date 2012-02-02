کشته شدن کودک در واژگونی خودرو/ نجات خانواده از گازگرفتگی

معاون اورژانس قم در گفتگو با خبرنگار مهر از کشته شدن یک کودک در حادثه واژگونی یک دستگاه پراید خبر داد و افزود: در این حادثه که در ساعت 7 بامداد امروز پنج‌شنبه در جاده کهک رخ داد یک کودک 7 ساله جان خود را از دست داد.



مهدی فراهانی افزود: تصادف چهار دستگاه خودروی سبک و سنگین در کمربندی سه راه خرمشهر به 72 تن از جمله حوادث دیروز بود که سه نفر مصدوم برجای گذاشت.



وی ادامه داد: پس از تماس پلیس 110 با مرکز اورژانس، در ساعت 5 و 41 دقیقه بامداد امروز مبنی بر تصادف یک دستگاه اتوبوس با وانت و تندر 90 و خودروی نیروی انتظامی در کمربندی سه راه خرمشهر به 72 تن، پرسنل اورژانس در محل حادثه حاضر و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان حادثه توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل شدند.



معاون اورژانس قم در ادامه گفت: در ساعت 8 و 3 دقیقه بامداد نیز مرکز اورژانس 115 قم از طریق تماس‌های مردمی در جریان یک مورد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن قرار گرفت و پرسنل این مرکز بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و با تماس به موقع و حضور سریع نیروهای اورژانس از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.



وی افزود: دراین سانحه که به علت استفاده از بخاری گازی با دودکش نامناسب و نشت گاز CO رخ داده بود پنج نفر از اعضای یک خانواده از جمله سه کودک پنج، هفت و نه ساله پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و دریافت اکسیژن به بیمارستان شهید بهشتی تحویل داده شدند.



فراهانی در ادامه اظهار داشت: مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم در طول 24 ساعت گذشته 130 مأموریت شهری و جاده‌ای را انجام داده است که در این سوانح 47 مجروح در پی داشته و از این تعداد 25 نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

