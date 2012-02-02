پنجمین دوره طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب عصر پنج شنبه با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس، دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران کشوری و استانی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.



در این همایش، حجت الاسلام لطفی نیاسر، مدیر رادیو معارف بر بین المللی شدن طرح وبلاگ نویسی بوی سیب برای ترویج فرهنگ عاشورایی و تقویت بیداری اسلامی تاکید کرد و سپس علی صوفی، معاون صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هدف از برگزاری طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب را ارادت به ساحت مقدس امام حسین(ع) و یاران باوفایش و ترویج استفاده از ابزارهای نوین برای اشاعه فرهنگ عاشورا عنوان کرد.



در ادامه این همایش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر هوشیاری جوانان برای استفاده صحیح از ابزارهای سایبری و برخورداری از اطلاعات مفید برای مقابله با جنگ اینترنتی دشمنان تأکید کرد.



ازدیگر بخش‌های این همایش رونمایی از چند محصول فرهنگی رادیو معارف با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی بود.



پایان بخش این مراسم تقدیر از برگزیدگان این طرح ملی در دو بخش اصلی و جنبی بود که شامل: وبلاگ نوشته‌های عاشورایی، ریز نوشته‌های عاشورایی، وبلاگ عاشورایی، پادکست، گرافیک و کتابخوانی و بخش بین الملل بود.



یادآور می‌شود: طرح ملی بوی سیب از سال 86 کار خود را آغاز کرده است و با پذیرش آثار عاشورایی در فضای سایبری به دنبال ترویج و تعمیم محتوای ازرش‌های دینی در دنیای مجازی است.

