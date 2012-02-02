کنگره بزرگداشت علامه امینی در تهران برگزار می شود

حسین ظریف منش در حاشیه مراسم اختتامیه اولین جشنواره ملی خوشنویسی نگارش خطبه غدیر در قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بنیاد بین المللی غدیر برنامه های مختلفی را برای بزرگداشت مقام علما و اندیشمندان کشور پیش بینی کرده که اجرایی خواهد شد.

وی افزود: برنامه های پیش بینی شده در سال آینده شامل همایش های علمی، فعالیت های هنری، تبلغات وسیع دینی در راستای تجلیل از مفاخر شیعه و علماء دینی است که با مشارکت صاحب نظران برگزار می شود.

ظریف منش تصریح کرد: به منظور تجلیل از مقام ارزشمند عالم مجاهد و فداکار صحنه غدیر حضر آیت الله علامه امینی کنگره عظیمی در تهران برگزار خواهد شد که فراخوان مقاله آن بزودی به صورت سراسری اعلام می شود.

مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر یادآور شد: این کنگره در سال 91 با حضور اندیشمندان حوزه و دانشگاه برگزار می شود که نقش مهمی در ترویج اندیشه ها و خدمات این عالم خواهد داشت.

این مسئول بیان کرد: حداقل یک کتاب در شرح زندگی علامه امینی منتشر خواهد شد و 10 کتاب کوچک نیز که ترجمه و شرح کتاب الغدیر است با مشارکت مراکز علمی و دانشگاهی و حوزه علمیه قم چاپ و در این همایش عرضه خواهد شد.

وی افزود: ساخت سریال مستند تلویزیونی با موضوع زندگی علامه امینی از دیگر برنامه های بنیاد بین المللی غدیر در سال آینده است.

ظریف منش از تشکیل ستاد برگزاری کنگره علامه امینی خبرداد و تصریح کرد: در برگزاری این کنگره بزرگ دینی و علمی بیش از 200 دانشگاه همکاری خواهند کرد.