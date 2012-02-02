همایش جبهه متحد اصولگرایان خراسان شمالی برگزار می شود

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش در راستای ایجاد وحدت هرچه بیشتر و در بین گروههای اصولگرا در استان، بصیرت افزایی و آگاهی بخشی به آحاد مختلف جامعه و تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

وی معیارهای جبهه متحد اصولگرایان درانتخابات پیش رو را ولایتمداری، تعهد، تخصص و همچنین مقبولیت مردمی و عدم وابستگی به جریانات فتنه و انحرافی عنوان کرد و افزود: تلاش خواهیم کرد تا با حمایت از کاندیداهای اصولگرا، زمینه مجلسی مقتدر و ولایتمدار را فراهم کنیم.

اکبرزاده، ایجاد شور و اشتیاق درمردم برای حضوردر صحنه انتخابات و پای صندوقهای رای را از برنامه های این جبهه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با تلاش همه علاقمندان به اسلام و نظام اسلامی، 12 اسفندماه امسال شاهد حضور پررنگ و حداکثری مردم در انتخابات باشیم.

وی یاد آورشد: درهمایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان استان، اعضای ستادهای شهرستانهای اسفراین، شیروان، مانه و سملقان، فاروج، گرمه و جاجرم حضور خواهند داشت.

دبیر جبهه متحد اصولگرایان خراسان شمالی گفت: این همایش ساعت 15 روز جمعه، 14 بهمن ماه انجام در تالار فرهنگی هنری گلشن بجنورد برگزار خواهد شد.

