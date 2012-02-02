پرسپولیس 10 نفره بازی باخته را از استقلال برد/ یک خارجی هت تریک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 18 امروز پنجشنبه به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی آغاز شد که در پایان تیم فوتبال پرسپولیس با نتیجه 3 بر 2 حریف خود را شکست داد.

در این دیدار که در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار شد پرسپولیس با ترکیب حسین هوشیار، رضا نورمحمدی، حمید علی عسگر، مجتبی شیری، ابراهیم شکوری، مازیار زارع، محمد نوری، هادی نوروزی، غلامرضا رضایی، مهرداد اولادی و علی کریمی به میدان رفت و استقلال نیز با ترکیب سید مهدی رحمتی، حنیف عمران زاده، پژمان منتظری، میثم حسینی، علی حمودی، کیانوش رحمتی، الونگ الونگ، فریدون زندی، اسماعیل شریفات، میلاد میداودی و آرش برهانی به میدان رفت.

در شروع بازی دو تیم احتیاط را در دستور کار خود قرار داده بودند اما با گذشت دقایقی از بازی این پرسپولیس بود که عملکرد بهتری نسبت به استقلال داشت و صاحب چند موقعیت خوب گلزنی شد. در دقیقه 15 این دیدار محمد نوری درون محوطه جریمه توپ را به زاویه مخالف فرستاد که رحمتی با شیرجه ای عالی مانع از گل شدن این توپ شد.

در ادامه بازی بازهم این پرسپولیس بود که صاحب موقعیت شد و در دقیقه 21 توسط هادی نوروزی می توانست دروازه رحمتی را باز کند اما ضربه این بازیکن از کنار دروازه به خارج رفت. در این صحنه مدافعان استقلال تعلل کردند و توپ در موقعیتی عالی مقابل پای مهاجم پرسپولیس افتاد اما ضربه او به بیرون رفت.

در حالی که پرسپولیس تیم برتر میدان بود در دقیقه 31 اشتباه علی کریمی باعث شد استقلال به گل برسد. در این دقیقه کاپیتان پرسپولیس توپی که در حال رفتن به بیرون زمین بود را به داخل برگرداند و در اختیار فریدون زندی قرار داد که پاس زیبای زندی درون محوطه جریمه به میلاد میداودی رسید و این بازیکن نیز با ضربه ای زیبا از روی دستان حسین هوشیار دروازه پرسپولیس را باز کرد.

در دقایق باقیمانده نیمه اول استقلال شرایط بهتری پیدا کرد و با روحیه ای مناسب تر بازی را دنبال کرد. با این حال نیمه اول بازی سردی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم که بیشتر خشونت چاشنی کار بازیکنان استقلال و پرسپولیس بود.

در نیمه دوم مظلومی محسن یوسفی را به جای الونگ به میدان فرستاد و مصطفی دنیزلی هم مهدی مهدوی کیا و زاید را به میدان فرستاد اما هنوز دقایقی از شروع بازی نگذشته بود که در دقیقه 50 فریدون زندی روی یک توپ برگشتی گل دوم را وارد دروازه پرسپولیس کرد.

در ادامه و در شرایطی که پرسپولیس برای جبران دو گل خورده تلاش می کرد مهرداد اولادی با حرکتی غیراخلاقی اسماعیل شریفات را سرنگون کرد که علیرضا فغانی با کارت قرمز مستقیم این بازیکن را در دقیقه 68 اخراج کرد تا وضعیت پرسپولیس بدتر از قبل شود.

با حضور مهدوی کیا در زمین پرسپولیس جان تازه ای گرفت اما درخشش مهدی رحمتی مانع از باز شدن دروازه آبی ها شد. در دو صحنه شوت های زیبای مهدی مهدوی کیا را دروازه بان ملی پوش استقلال به زیبایی دفع کرد.

در 10 دقیقه پایانی پرسپولیس حملات بیشتری را روی دروازه استقلال پی ریزی کرد و در دقیقه 82 پاس زیبای محمد نوری در عمق دفاع استقلال به ایمون زاید تازه وارد رسید تا او با ضربه ای دقیقه گل اول را وارد دروازه رحمتی کند. زاید یک دقیقه بعد با ضربه سر گل دوم را وارد دروازه استقلال کرد تا تیم 10 نفره پرسپولیس بازی باخته را با تساوی عوض کند.

در دقایق پایانی این پرسپولیس بود که میل بیشتری برای رسیدن به پیروزی داشت و حملاتی را روی دروازه استقلال انجام داد و در حالی که هواداران این تیم از تساوی راضی بودند در دقیقه 91 ایمون زاید روی پاس حسین بادامکی گل سوم خودش و پرسپولیس را به ثمر رساند تا سرخپوشان به یک پیروزی با ارزش و شیرین دست پیدا کنند.