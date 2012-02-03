ادغام شرکتهای زیان ده با بنگاههای خارجی درآمد آنها را تضمین می کند

بهروز علیشیری در حاشیه سفر به قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ادغام شرکتهای داخلی با شرکتهای خارجی که دارای برندهای مختلف هستند در کشور ما مرسوم نیست و کمتر شکل می گیرد اما استفاده از این روش باعث می شود تا علاوه بر بالا رفتن قدرت تولید شرکتهای داخلی، از نحوه مدیریت تولید، کیفیت، منابع مالی، اجرایی و در نهایت بهره وری آن شرکتها بهره لازم را ببریم.

وی طرح های موجود در کشور را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: دسته نخست واحد هایی هستند که مشغول کارند اما با تمام ظرفیت خود کار نمی کنند که پیشنهاد می کنیم این گروه با دعوت از بنگاه های خارجی دارای برندهای مختلف و مجریان خارجی ظرفیت های خود را تکمیل کنند.

این مسئول ادامه داد: دسته دوم را بنگاههایی تشکیل می دهند که بدلیل بحران های مالی دچار مشکل شده اند و در مرز ورشکستگی قرار دارند که این گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت می شوند و همانند شرکت نساجی مازندران می توانند نسبت به آوردن سرمایه گذار خارجی اقدام کنند که برای این مهم لازم است ابتدا سرمایه گذاران کشورمان با افزایش آستانه تحمل خود از این شرایط با موفقیت عبور کنند.

علیشیری وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی کشور را رو به رشد ارزیابی کرد و گفت: میزان جذب سرمایه گذاری خارجی کشور درسال 88 حدود سه میلیارد دلار بود که درسال گذشته این میزان با بیست وچهار درصد افزایش به سه میلیارد و 700میلیون دلار رسید و انتظار داریم این رشد امسال نیز ادامه یابد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تاثیر تحریمها بر روی جذب سرمایه گذاری خارجی و اقتصاد ایران هم گفت: با توجه به بالا بودن ظرفیت اقتصاد کشور و جذابیت آن برای سرمایه گذاران هیچ قدرت اقتصادی نمی تواند اقتصاد ما را محدود کند.

