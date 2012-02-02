35 پروژه برق رسانی در بروجرد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شرکت توزیع برق شهرستان بروجرد ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت دهه فجر 35 طرح برق رسانی در شهرستان بروجرد به بهره برداری رسید.

محمد خسروی افزود: احداث هشت پست هوایی در سطح شهر و روستاهای بروجرد، احداث و نصب ترانس عمومی 100 کیلو وات در روستاهای فلک الدین و گنجینه بروجرد از جمله این طرح ها بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین نصب 600 دستگاه چراغ و 5 هزار و 200 متر کابل کشی در سطح روستاها و احداث 10 شبکه 20 کیلو ولت برای تغذیه شبکه های خروجی به سمت اشترینان، شهرک صنعتی و سایر مناطق بروجرد از جمله این طرحهاست.

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان بروجرد احداث یک هزار متر خط 20 کیلو ولت پست هوایی، 25 کیلو ولت آمپر برای چاههای کشاورزی، اصلاح و تعدیل چراغهای 400 وات و کابل کشی شبکه 20 کیلو وات به طول هفت هزار و80 متر را از جمله دیگر طرحهای افتتاح شده طی دهه فجر عنوان کرد.

خسروی یادآور شد: برای اجرای این طرحها 11 میلیارد و 964 میلیون و 859 ریال اعتبار هزینه شده است.