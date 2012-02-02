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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۲۴

مهدی مهدوی‌کیا:

پیروزی برابر استقلال تقدیم به زاید / دیدید که دوباره دربی را نباختم

پیروزی برابر استقلال تقدیم به زاید / دیدید که دوباره دربی را نباختم

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پیروزی برابر استقلال را تقدیم می کنیم به مهاجم خارجی پرسپولیس که سه گل زد و تیم ما را پیروز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا پس از پیروزی 3 بر 2 تیم فوتبال پرسپولیس برابر استقلال گفت: ما در این بازی 2 بر صفر عقب بودیم و خیلی ها فکر می کردند که این بازی با همین نتیجه به پایان می رسد اما بازیکنان ما به بازی برگشتند و توانستند به پیروزی برسند.

مهدوی کیا افزود: ما این پیروزی را تقدیم می کنیم به زاید که سه گل زد و سهم زیادی در پیروزی پرسپولیس داشت. این پیروزی خیلی به ما چسبید و خوشحالم که توانستیم پرسپولیس را بعد از چند بازی به پیروزی برسانیم.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: همانطور که قبلا گفته بودم تا به حال در دربی ها نباخته بودم ودیدید که امروز هم نباختیم و توانستیم به یک پیروزی شیرین دست پیدا کنیم.

کد مطلب 1523944

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