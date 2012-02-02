پیروزی برابر استقلال به معجزه شبیه بود/ بازیکنان پرسپولیس عملکرد خوبی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان بعد از پیروزی پرسپولیس برابر استقلال اظهار داشت: بازیکنان تیم ما در نیمه دوم و بخصوص در 20 دقیقه پایانی عملکرد خوبی داشتند و توانستند با انگیزه بالایی که داشتند در نهایت پیروز از زمین خارج شوند.

وی با معجزه خواندن این پیروزی تاکید کرد: یکی از نکات قابل توجه بازیکنان پرسپولیس این بود که آنها با وجود دریافت دو گل روحیه خود را از دست ندادند و تا آخرین لحظه دست از تلاش نکشیدند. خوشحالم که توانستیم با گل های شیرین به بازی برگردیم.

تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر به مصاف استقلال رفت که این مسابقه با نتیجه 3 بر 2 به سود پرسپولیس به پایان رسید. جواد کاظمیان در این مسابقه نیمکت نشین بود و در این دربی فرصت بازی پیدا نکرد.