به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی پس از شکست 3 بر 2 مقابل تیم پرسپولیس گفت: واقعا نمی‌دانم مسئولان لیگ چگونه چهار روز چهار روز رقابت ها را برگزار می کنند. اگر می خواهیم تیم ملی قوی داشته باشیم باید لیگ را به درستی برگزار کنیم. اما با این شرایط و به دلیل فشردگی بازیها ملی پوشان استقلال را از دست می دهیم و در نهایت مجبور می شویم با تیم نوجوانانمان به مصاف تیم ملی قطر برویم.

وی در ادامه افزود: تیم ما در این دیدار با توجه به اینک 2 بر صفر از حریف پیش بود، آنها فکر می کردند که همه چیز تمام شده اما در کمال ناباوری سه گل دریافت کردند.

رحمتی در ادامه گفت: من به تیم پرسپولیس به خاطر این بازی تبریک می گویم و همچنین ناراحتم از اینکه در این بازی شرمنده هوادارانمان شدیم و نتوانستیم آنها را شاد به منازل خود برسانیم.

رحمتی تأکید کرد: با این حال یک بار دیگر تأکید می کنم چنانچه می‌خواهیم فوتبال حرفه ای داشته باشیم باید یک برنامه درست را در دستور کار خود قرار دهیم.