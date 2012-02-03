یادواره شهدای کارگر و اصناف شهریار برگزار شد/ تجلیل از آزاده زندانهای رژیم ستمشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه، فرماندار و سایر مسئولان شهرستان شهریار با خانواده شهیدان محمد دانشگر و سیاوش عبدالملکی در شهرک جعفریه و شاهدشهر دیدار کردند.

تجلیل از امام جمعه شهریار، آزاده زندانهای رژیم ستمشاهی



طی مراسمی و با حضور فرماندار شهریار و مسئولان شهرستان، از حضرت حجت الاسلام خاتمی امام جمعه شهریار و آزاده زندانهای رژیم ستمشاهی، تجلیل به عمل آمد.

مراسم یادواره شهدای کارمند، کارگر و اصناف برگزار شد



در سالن هلال احمر شهرستان شهریار و با سخنرانی سردار نصیری فرمانده سپاه سید الشهدا (ع) استان تهران و با حضور تمامی مسئولین، امام جمعه، فرماندار و کارکنان اداری و کارگری، اصناف و سایر اقشار در سالن هلال احمر شهریار بر گزار شد.



در این مراسم سردار نصیری گفت: دفاع مقدس همچنان ادامه دارد و دشمن امروز در عرصه جنگ نرم تلاش می کند بین مردم با رهبری و نظام فاصله بیندازد که با بصیرت مردم قطعا راه به جایی نخواهد برد .



یادواره شهدای عباس آباد شهریار برگزار می شود



یادواره شهدای عباس آباد شهریار فردا جمعه 14 بهمن ماه سال جاری بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد حبیب ابن مظاهر عباس آباد شهریار و با سخنرانی برخی از یادگاران دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

مزار شهدای گمنام شهر اندیشه گلباران شد



شهردار، اعضای شورای اسلامی، بسیجیان و شهروندان شهر اندیشه، با حضور در گلزار شهدا، مزار پنج شهید گمنام دفاع مقدس را گلباران و بار دیگر با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدا تجدید بیعت کردند.



شهردار شهر اندیشه شهرستان شهریار در حاشیه برگزاری این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس گفت: هر آنچه امروز داریم به برکت خون شهدا است، لذا نباید به هیچ عنوان وصایا و آرمانهای آن عزیزان سفر کرده را به دست فراموشی بسپاریم.



بهروز کاویانی با اشاره به اینکه شهیدان چشم و چراغ راه این ملت هستند، بیان داشت: باید با تلاش و کوشش پاسدار خون این عزیزان باشیم که جان خود را در راه سربلندی کشورمان فدا کردند.



وی با تأکید بر اینکه فداکاری خانواده شهدا در تاریخ ثبت شده و خداوند برای آنها اجر و صبر قرار می‌دهد، افزود: وظیفه ما فراموش نکردن شهداست و این دستور دین ماست.

برگزاری هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهریار



هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهریار با حضور اعضای شورا در دفتر امام جمعه برگزار شد که در آن رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار و دبیر شورا گزارشی از تشکیل دومین جلسه کمیته رصد و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان ارائه داد.

مهران مولاهویزه با اشاره به استقبال مطلوب اعضا از جلسات کمیته از آنان درخواست کرد با حضور فعالتر خود در جلسات زمینه شناسایی بهتر و سریعتر آسیبهای مذکور را و راهکارهای حل آنها را فراهم سازند.



وی با توجه به در پیش بودن انتخابات از تمامی اعضای شورای فرهنگ عمومی خواست اقدامات و برنامه ریزیهای ادارات تابعه خود در خصوص فراهم سازی زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را بیان کنند.