قدردانی فرماندار رباط کریم از فرمانده لشگر 23 تکاور/ بررسی مشکلات بحران اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان رباط کریم با اهدای لوحی، از اقدام ارزشمند امیرسرتیپ سید کمال پیمبری فرمانده لشگر 23 تکاور ولایت ارتش جمهوری اسلامی ایران، در تغییر نام این لشگر به لشگر 23 ولایت قدردانی کرد.

در بخشی از این تقدیر نامه آمده است: سربازان راستین ولایت، همواره در جهت اعتلای فرهنگ ولایت پذیری و حفظ و صیانت از این هدیه الهی و میراث جاودان و ماندگار نبوی و سیره علوی سراز پا نمی شناسند و عاشقانه در این صراط مستقیم برای کسب سعادت دنیوی و اخروی جان فشانی می کنند.



غبار روبی مزار شهدا در گلزار شهدای بخش گلستان

مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی امروز در گلزار شهدای بخش گلستان با حضور فرماندار شهرستان بهارستان برگزار شد.

در دومین روز از دهه مبارک فجر که بنام روز شهیدان و میهمانی لاله ها نامیده شده است، یونس نوبخت فرماندار به همراه امام جمعه بخش گلستان، مردم انقلابی و وفادار بهارستان و مسئولین این شهرستان در گلزار شهدای بخش گلستان حضور پیدا کرده و ضمن تجدید بیعت با آرمان های امام خمینی(ره)و رهبر معظم انقلاب و شهدای نقلاب اسلامی، با گل و گلاب مزار راست قامتان همیشه تاریخ خود را غبار روبی کردند.

پایان اولین دوره آموزشی شهرداری ملارد سال جاری



ضرورت امر ارتقا واعتلای دانش پرسنل بر هیچ کسی پوشیده نیست از این رو نیازمند است در هر اداره و نهادی بخشی از فرآیند امورات به امر آموزش تعلق داده شود که در این راستا اداره طرح و برنامه شهرداری ملارد در نیمه دوم سالجاری اقدام به برگزاری سه دوره تخصصی آموزشی جهت پرسنل تحت امر خود کرده است.

این دوره ها شامل کلاسهای تخصصی GIS است که از مهر ماه سالجاری که به مدت 30 ساعت ویژه کارشناسان شهرداری برگزار شد که با برگزاری دوره، آزمون پایان دوره برگزار شد.

بستر مناسب برای برگزاری انتخابات پرشور در بهارستان ایجاد شده است



فرماندار شهرستان بهارستان در دوازدهمین جلسه ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که امروز برگزار شد، ضمن تبریک بمناسبت آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) و آغاز دهه مبارک فجر، ضمن یادآوری جانفشانی های مردم در پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: همه انبیا آمده اند تا ظهور و حکومت واحده جهانی و عدالت محور حضرت صاحب الزمان(عج) را نوید دهند.



وی در ادامه موارد لازم را به اعضای ستاد انتخابات در راستای برگزاری بی عیب و نقص انتخابات متذکر شد.



برگزاری جلسه ستاد بحران در شهرستان اسلامشهر



امروز جلسه ستاد مدیریت بحران در شهرستان اسلامشهر با حضور محمدرضا موفق معاونت برنامه ریزی و مالی فرمانداری و اعضاء ستاد بحران در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان اسلامشهر برگزار شد که در آن معاون برنامه ریزی و مالی فرماندار با اشاره به اهمیت موضوع بحران اظهار داشت: بحران خبر نمی کند و مدیران باید برای حوادث احتمالی آمادگی کامل داشته باشند.

وی افزود: از 40 نوع بلاهای طبییعی و غیرطبیعی که وجود دارد کشور ما 30 نوع آن را تجربه کرده است.



وی بحث آموزش همگانی و مستمر را دیگر مقوله مهم در راستای کاهش خسارات احتمالی عنوان و اعلام کرد: به تجربه دیده ایم که در زمان وقوع بحران همواره مردم جلوتر از مسئولان و دستگاه های اجرایی هستند و چه خوب است که آحاد جامعه در قالب گروه های مختلف به فراگیری آموزش ها بپردازند.