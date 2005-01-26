4 تيم دربدمينتون به مصاف هم مي روند/ همزماني بازيها به نفع ورزشكاران ما نخواهد بود

فرح بانوقادري ناظربازيهاي بانوان پايتختهاي كشورهاي اسلامي وآسيايي درگفتگو با خبرنگار" مهر" گفت: اين مسابقات با حضور تيمهاي تهران، شهرداري تهران، پاكستان وارمنستان دررشته هاي انفرادي ودوبل ودرسالن فدراسيون بدمينتون كارخود ازامروز شروع مي كند.

وي به حضوربازيكنان قدري درتيمهاي خارجي اشاره كرد وگفت: تيم بدمينتون كشورپاكستان هميشه تيم خوبي بوده است ودراين دوره نيز با يكي از بازيكنان شاخص خود به نام عايشه كه نفر اول اين كشور است در اين رقابتها حضور خواهد يافت.

تيم ارمنستان نيز به دليل شرايط اروپايي و آسيايي خود ورزشكاران خوبي را به بازيها اعزام كرده است.

ناظر بازيهاي بدمينتون با اشاره به اينكه همزماني اين بازيها به نفع ورزشكاران ما نخواهد بود اظهار داشت: بلافاصله بعد از اين ديدارها مسابقات دهه فجررا پيش رو داريم و ورزشكاران ما امكان آسيب ديدگي وخستگي دارند واين درمجموع براي حضورمان در مسابقات بين المللي دهه فجر به نفع ما تمام نخواهد شد.

وي با بيان اين نكته كه درمسابقات دهه فجر تيمهاي مطرحي شركت مي كنند گفت: رقابتهاي دهه فجرجنبه بين المللي دارد وحتي دو تيم خارجي پاكستان وارمنستان تركيب خود را دراين ديدارها عوض خواهند كرد.

فرح بانوقادري اظهارداشت: داوري اين دوره برعهده 36 داورملي وآسيايي است، ازجمله اين داورها مي توان به تنها نماينده داور بدمينتون بانوان كشورمان خانم رحمتي حق نژاد در المپيك يونان ذكر كرد.