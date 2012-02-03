جبهه پایداری انقلاب اسلامی در قزوین دو کاندیدای خود را معرفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کبودوند عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در مسجد ملاباشی قزوین برگزار شد، با تشریح اهداف این جبهه گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی ملت شریف ایران با سرنگونی رژیم طاغوت توانست اراده مرمی را در کشور حاکم کند و امروز با تحقق آرمانهای امام(ره) راحل بیداری اسلامی نیز در جهان شکل گرفته است.

وی افزود: پس از انقلاب نیز مردم ثابت کردند همواره در صحنه های مختلف پشتیبان نظام هستند و نسبت به گفتمان، دیدگاه و اندیشه های رهبر فقید انقلاب متعهد و پایبندند.

کبودوند تصریح کرد: هنگامی که حماسه سوم تیرماه در کشور با حضور مردم رقم خورد، همگان متوجه شدند که توجه عمومی به اندیشه های امام راحل، رهبری و شهدا همچنان زنده است و بعد از خلق این حماسه عظیم پیام راسخ مردم به دشمنان هم داده شد.

وی یادآورشد: با رهبری مدبرانه مقام عظمای ولایت و حضور پر شور مردم این فتنه در نطفه خفه شد و پیامدهای آن به دشمن بازگشت و امروز ضرورت این که علاقمندان به ولایت با حضور در صحنه از بروز و تکرار این فتنه ها جلوگیری کنند بیش از گذشته احساس می شود.

کبودوند تصریح کرد: جبهه پایداری اسلامی با این هدف شکل گرفت و عده ای از دلسوزان انقلااب اسلامی دور هم جمع شدند و جریانی مبتنی بر اندیشه های اصیل امام راحل و رهبری را در قالب یک تشکل فراگیر مطرح کردند.

کارکرد گفتمانی و اعتقادی محور فعالیتها

سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی دراستان قزوین بیان کرد: این جبهه کارکرد گفتمانی و اعتقادی دارد و هر جا که به اندیشه های امام راحل و گفتمان رهبری پایبندی احساس شود حضور دارد و نقش آفرین است.

این فعال سیاسی یادآورشد: داشتن بصیرت و مقابله با ارتجاع در این تشکل مورد توجه قرار دارد و علاقمندان به نظام و رهبری شاکله آن را تشکیل می دهند.

کبودوند گفت: در انتخابات این دوره نیز به طور فعال وارد صحنه خواهیم شد و زیر پرچم شعارها و اندیشه های امام (ره)و سوم تیر فعالیت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: کاندیدای این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری در آقای احمدی نژاد متجلی شد و امروز متاسفانه برخی با کم لطفی و بد اخلاقی این جبهه را به جریان انحرافی و ارتجاعی متهم می کنند در حالیکه ما به اصول خود پایبندیم و از مسیر اهداف اعلام شده و حماسه سوم تیر عدول نخواهیم کرد.

کبودوند افزود: این جبهه در ستاد رایحه خوش خدمت و حامیان دولت اسلامی وارد صحنه شد و امروز همان افراد در جبهه پایداری مشغول فعالیت هستند که عنوان جدیدی نیست بلکه یک تشکیلات فراگیر است که برای توسعه گفتمان امام و رهبری و کسانی که دغدغه این فکر را دارند حاضر شده است.

دوری از اخلاق قبیله ای

وی دوری از اخلاق قبیله ای را توصیه مقام رهبری ذکر کرد و گفت: این جبهه از رفتار قبیله ای دوری کرده و با معرفی نامزدهای خود که در مسیر دیدگاههای رهبری و امام(ره) راسخ هستند و از انحراف و ارتجاع تبری می جویند را به مردم معرفی می کند.

کبودوند اضافه کرد: نامزدهای جبهه پایداری کسانی هستند که در سوم تیر دغدغه داشتند و ساکت نبودند و درمقابل فتنه گران هم ایستادگی کردند.

وی گفت: پس از بررسی شایستگیهای داوطلبان و احترام به همه کسانی که با احساس تکلیف وارد عرصه انتخابات شده اند در استان قزوین حجت الاسلام علی عباسی و حجت الاسلام مرتضی حسینی را از حوزه قزوین، البرز و آبیک به مردم استان معرفی می کنیم.

سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در استان اعلام کرد: برای حوزه های تاکستان و بوئین زهرا به شخص خاصی نظر نداریم و فعلا در این حوزه ها کاندیدایی را معرفی نخواهیم کرد اما اگر در روزهای آینده به جمع بندی نهایی برسیم اعلام رسمی خواهد شد.

وی گفت: توجه به اصول و ارزشهای اسلامی و اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری عدم انحراف از این اندیشه ها، پایمردی در مسیر انقلاب و موضع گیری شفاف در دو جبهه انحراف و ارتجاع در این دو داوطلب دیده شده و برای نمایندگی اصلح تشخیص داده شده اند.

کبودوند اظهارداشت: ملاک ما فقط رای آوردن کاندیدمان نیست بلکه جاری کردن اندیشه ها و آرمانهای امام راحل است.

به گفته کبودوند، جبهه پایداری با معرفی 130 کاندید برای رقابت انتخاباتی وارد صحنه شده است.

وی افزود: مسجد را پایگاه خود می دانیم و به دنبال عضوگیری هم نیستیم و هرکس که از نظر اعتقادی همسوی ما باشد و دغدغه امام (ره)و رهبری را داشته باشد از خود می دانیم و با اعتقاد هم وارد صحنه شده ایم و امیدواریم مجلسی قوی، مستقل و در مسیر انقلاب در کشور در دوره نهم شکل بگیرد.