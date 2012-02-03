افزایش جمعیت وحوش در حال انقراض در استان سمنان

حمید ظهرابی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: جمعیت دو گونه با ارزش یوز پلنگ و گورخر آسیایی در مناطق حیات وحش استان سمنان افزایش یافت.

وی افزود: بر اساس سرشماری زمستانه امسال هر چند نمی توان آمار دقیقی ارائه داد ولی شواهد حاکی از آن است که 22 مورد یوز پلنگ آسیایی در مناطق حفاظت شده استان سمنان مشاهده شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان همچنین اظهار داشت: 19 یوز پلنگ آسیایی در پارک ملی توران که بهترین زیستگاه کشور است زیست می کنند که از این تعداد 11 قلاده آن جوانند که نشان دهنده رشد جمعیت این جانور است.

ظهرابی اضافه کرد: همچنین بر اساس همین سرشماری جمعیت گور خر آسیایی از 100 راس به 169 راس افزایش پیدا کرد.

وی حفاظت دقیق از مناطق زیست محیطی، مقابله با شکارچیان متخلف و ساخت آبشخورها در مناطق زیست محیطی را مهمترین علت افزایش وحوش برشمرد.

ظهرابی گفت: سرشمای انجام شده نشان از افزایش وحوش نظیر "کل، بز، میش و قوچ" در مناطق زیست محیطی توران، پرور، خوش ییلاق و پارک ملی کویر است.