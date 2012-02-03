توقف توسعه دانشگاه پیام نور در آذربایجان شرقی/ تجمیع مراکز دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبادیان در نشست مطبوعاتی گفت: دانشگاه پیام نور در نقاط مختلف آذربایجان شرقی به حد کافی توسعه یافته و از این پس، بیشترین تلاش مسئولان این دانشگاه به توسعه کیفی آموزشها معطوف خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه پیام نور در جذب دانشجو به صورت بومی عمل می کند و میزان استقبال دانشجویان از واحدها و مراکز این دانشگاه ارتباط مستقیمی با سیاستگذاری مسئولان برای توسعه کمی پیام نور دارد و نظر به اینکه در برخی واحدها هم اکنون به لحاظ تعداد دانشجو چالش هایی وجود دارد، دستور توقف توسعه کمی دانشگاه پیام نور داده شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی اضافه کرد: برای فائق آمدن به وضع نامطلوب فعلی، در آینده نزدیک برخی واحدها و مراکز کوچک دانشگاه پیام نور در مراکز بزرگ این دانشگاه تجمیع شده و کیفیت ارائه آموزشها تقویت خواهد شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون 60 هزار دانشجو در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور در آذربایجان شرقی مشغول تحصیلند و این دانشگاه هر سال به طور میانگین 5 تا 6 هزار فارغ التحصیل دارد.

عبادیان، درباره پروژه های آماده افتتاح دانشگاه پیام نور در دهه فجرهم گفت: ساختمانهای آموزشی دانشگاههای پیام نور زنوز، سراب، قره آغاج و هادیشهر به همراه فاز دوم دانشگاه پیام نور مرند در گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب مورد افتتاح قرار خواهد گرفت.

وی از تخصیص 30 میلیارد ریال اعتبار برای خرید ساختمان جدید دانشگاه پیام نور تبریز خبر داد و افزود: بخشهای اداری و نیز تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در اسفند ماه به ساختمان جدید انتقال خواهد یافت.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی با بیان اینکه هم اکنون در این دانشگاه 13 رشته در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود، اضافه کرد: مجوز ارائه سه رشته شیمی آلی، زمین شناسی اقتصادی و ریاضی آنالیز در مقطع دکتری از سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور اخذ شده و به زودی شورای گسترش وزارت علوم نیز تصمیم نهایی در این خصوص را اتخاذ و برای اجراءابلاغ خواهد کرد.

وی همچنین از تخصیص 8 میلیارد و 800 میلیون ریال از مجموع اعتبارات مصوب دانشگاه پیام نورو آذربایجان شرقی در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت خبر داد و گفت: این دانشگاه برای تخصیص مابقی اعتبارات مصوب نیز با مراجع ذیربط مکاتبه کرده و به دنبال تحقق همه این اعتبارات در دور چهارم سفرهاست.

عبادیان، رویکرد دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی را توسعه رشته های فنی و مهندسی عنوان و خاطرنشان کرد: خوشبختانه برای تجهیز کارگاه ها و نیز امکانات مورد نیاز این رشته ها گامهای اساسی برداشته شده و هم اکنون تقویت اعضای هیئت علمی مورد توجه است.

به گفته وی، طی 6 ماه گذشته 25 نفر به عضویت هیئت علمی دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی درآمده اند و پرونده 360 متقاضی دیگر در دست بررسی است.

عبادیان افزود: مطابق تصمیم سازمان مرکزی، اختیار جذب اعضای هیئت علمی به دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی تفویض شده و همین موضوع می تواند در تقویت سریع اعضای هیئت علمی نقش موثری ایفا کند.

وی از تصویب انتشار یک مجله علمی با درجه علمی پژوهشی خبر داد و گفت: برای نخستین بار در ایران، دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی موفق شد انتشار یک مجله علمی با درجه علمی و پژوهشی را در رشته ریاضی و علوم غیرخطی اخذ کند که دانشمندان بزرگی از کشورهای آمریکا، اسپانیا و آلمان در هیئت تحریریه آن عضویت دارند.

رئیس دانشگاه پیام نورآذربایجان شرقی همچنین از برگزاری کنفرانس بین المللی ریاضی در اردیبهشت سال 91 خبر داد و گفت: تا کنون برای حضور در این کنفرانس 20 ریاضیدان برجسته دنیا اعلام آمادگی کرده اند و پیش بینی می شود این تعداد به 50 نفر برسد ضمن اینکه ریاضیدانان بزرگ کشورمان نیز در این کنفرانس حضور خواهند داشت.