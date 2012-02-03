ولایت فقیه بزرگترین برکت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی عصر پنجشنبه در جمع مسئولان ادارات شهرستان میامی در محل دفتر امام جمعه این شهر، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، به برکات نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از بالاترین و بهترین برکات نظام جمهوری اسلامی، نعمت ولی فقیه است.

امام جمعه میامی در ادامه از راه اندازی فرمانداری میامی تشکر کرد و گفت: امسال مردم شهرستان میامی هدیه خوبی را از نظام و دولت عدالت محور گرفتند که همه این مردم قدرشناس بوده و خواهند بود.

در ادامه احمد قاضی سرپرست فرمانداری میامی ضمن گرامی داشت دهه فجر، پیروزی انقلاب اسلامی را مدیون رهبری امام راحل(ره) و مردم همیشه در صحنه دانستند.

وی گفت: مردم ما در طول انقلاب اسلامی نشان داده اند که همیشه پیرو رهبری خواهند بود.

قاضی درادامه به محرومیت شهرستان میامی اشاره کردو افزود: همه باید دست دردست یکدیگر داده تا برای ارتقای ادارات کار عملی صورت گرفته شود و با کمک امام جمعه باید نسبت به رفع محرومیت شهرستان تلاش کنیم.

سرپرست فرمانداری میامی در ادامه نسبت به استقرار اداراتی که در شهرستان میامی حضور ندارند، گفت: شایسته است ادارات مورد نیاز شهرستان در میامی مستقر شوند تا بتوانیم طعم خدمت رسانی بیشتر و راحتر را به مردم نشان دهیم.

وی در خصوص بیکاری در شهرستان اظهار داشت: با همفکری و همکاری یکدیگر باید این موضوع را ریشه کن کرد.

قاضی افزود: الحمدالله اولین اداره ای که به مدیریت ارتقا یافت، کمیته امداد امام خمینی(ره) میامی است که می توان این را اولین گام در توسعه ادارات شهرستان میامی نام برد.