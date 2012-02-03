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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

بهره برداری از 22 پروژه بزرگ شهری در گرگان

بهره برداری از 22 پروژه بزرگ شهری در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: 22 پروژه عمرانی بزرگ همزمان با دهه فجر در گرگان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع فرهنگی ورزشی امام رضا (ع) گرگان از جمله پروژه های شهرداری گرگان است که در دومین روز دهه فجر به بهره برداری رسید.

مجتمع فرهنگی- ورزشی امام رضا (ع) که در دو طبقه و با زیربنای یک هزار و 8 متر مربع در محله امام رضا(ع) گرگان ساخته شده به دست قناعت استاندار گلستان افتتاح شد.

این مجتمع با هدف تمرکز ورزش در محلات به ویژه محلات محروم و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان ایجاد شده و برای احداث آن شهرداری بالغ بر 8 میلیارد ریال هزینه کرده است.

در سالن ورزشی این مجتمع دو تیم نونهالا بسکتبال به طور نمادین و دوستانه به رقابت پرداخته که مورد تشویق استاندار و دیگر مسوولان قرار گرفتند.
 
علاوه بر این مجتمع 2 مجتمع فرهنگی ورزشی دیگر در این ایام در دو محله دیگر نیز به بهره بردار ی خواهد رسید.
کد مطلب 1523987

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