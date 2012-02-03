80 مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف دامغان اعزام شدند

حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اعزام 80 مبلغ و مبلغه به مناسبت دهه فجر، افزود: این افراد وظیفه دارند در مدت تبلیغ خود به تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و آرمان های امام(ره) بپردازند.

وی تصریح کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان عملکرد نظام و افتخارات، پیشرفتها و ارزشهای معنوی این نظام الهی به همه ملت های آزادیخواه و در جستجوی حقیقت جهان است.

تقوی اظهار داشت: همگان وظیفه دارند در این ایام در راستای معرفی افکار بلند امام راحل و منویات مقام معظم رهبری برای نشر و گسترش ارزشهای دینی این انقلاب به همه دنیا تلاش کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در پایان با اشاره به تحریم های اخیر آمریکا، اقتدار و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را حاصل خودباوری و ایمان به توانمندیهایی دانست که در روند تحریمها در کشورها ایجاد شده است.