اهل قرآن با درجات بالا وارد بهشت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام رضا زاهدی عصر روز پنجشنبه در جلسه کمیته قرآنی ستاد دهه فجر مهدیشهر، با نقل حدیثی از پیامبر اکرم(ص) افزود: شماره درجات بهشت به اندازه شماره آیات قرآن است.

وی تصریح کرد: همچنین پیامبر اکرم(ص) فرموده اند بزرگان و اشراف امت من، حاملان قرآن و شب زنده داران هستند.

زاهدی با تاکید بر برکات و اثرات تلاوت قرآن گفت: تلاوت زیاد قرآن در خانه، خیر و برکت در آن را افزایش داده و اهل آن خانه به اهل آسمان روشنایی می دهد همانگونه که ستاره ها به زمین نور می دهند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر در پایان ضمن تبریک سالروز ایام شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: به مناسبت این ایام، محفل نورانی انس با قرآن کریم با حضور حاج مهدی عادلی قاری ممتاز بین المللی و دو تن از حافظان خردسال قرآن در محل حسینیه المهدی(عج) این شهر برگزار شد.