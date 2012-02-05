سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر از آغاز بازرسی‌های ویژه شب عید 91 از اول اسفندماه خبرداد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایام پایانی سال، موضوع انجام بازرسی‌های ویژه ایام پایانی سال را در دستور کار قرار داده است که بر این اساس، بر بازار کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، فروش‌های مستقیم و فوق‌العاده نظارت کافی صورت خواهد گرفت.

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در کنار بازرسی و نظارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اقدامات مناسبی را برای تامین میوه شب عید و اقلام و کالاهای اساسی در نظر گرفته است تا بتوان در این ایام، بازار مناسبی را برای تامین مایحتاج مردم فراهم کرد.

وی تصریح کرد: علیرغم افزایش تعداد بازرسی‌ها، اما عملکرد نشانگر این است که آمار پرونده‌های تخلف نزولی است که این امر، کد مناسبی است که نشان دهنده تاثیر بازرسی‌ها بر بازار بوده و دامنه تخلفات کاهش یافته است. به گفته تقوی، طرح ویژه نظارتی شب عید تا نیمه فروردین ماه سال 91 ادامه خواهد یافت و حتی در صورت ضرورت، می‌تواند تمدید شود.