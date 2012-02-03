برگزاری 12 مسابقه ورزشی برای گرگانیها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایزدپناه در حاشیه اجرای این برنامه ها افزود: این مسابقات در رشته های تنیس روی میز، دارت، والیبال، بسکتبال در سه رده سنی نونهالان، مینی و جوانان، فوتسال، کونگ فو و همایش آمادگی جسمانی برای بانوان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: همچنین مسابقاتو تنیس روی میز، استریت بال، تیراندازی، دارت، کشتی آلیش و رقابت 1357 دوچرخه سوار دانش آموز برای آقایان از رشته هایی است در ایام دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.

ایزدپناه افزود: این رقابتها به ابتکار سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و با همکاری هئیت های ورزشی و برخی سازمان ها برگزار می شود.

به گفته وی، جوایز برندگان به صورت هدیه کارت و حواله ورزشی است که در پایان رقابتها از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان اهدا می شود.

علاقمندان به شرکت و حضور در این رقابتها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 3324462 واحد ورزش این سازمان تماس حاصل نمایند.