مردم برای نان و آب انقلاب نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد غروی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مسجد امام زین‌العابدین(ع) برگزار شد با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه اظهار داشت: نظام ما برای دیگر کشورها به الگویی تبدیل شده و مردم کشورهای مختلف به خاطر خصوصیات منشی و رفتاری و علمی رهبران ما، آنها را الگوی خود قرار داده‌اند.



وی اضافه کرد: بیداری اسلامی که امروزه در کشورهای مختلف اسلامی پدید آمده و این چنین دشمنان را پریشان و متزلزل کرده به خاطر ویژگیهای انقلاب اسلامی است.



آیت‌الله غروی انقلاب اسلامی ایران را یک انقلاب الهی دانست و گفت: انقلاب اسلامی ویژگیهای خاصی داشت و مردم خواهان اسلام و معارف اسلامی و ارزش‌های دینی در زمینه‌های فردی و اجتماعی بودند، چون همه اینها در زمان شاه زیر پا گذاشته شده بود.



این عضو جامعه مدرسین اظهار داشت: مردم با رژیم شاهنشاهی مقابله کردند اما این مقابله به راحتی پیش نرفت بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم دادند که این انقلاب به پیروزی رسید.



وی با بیان روند پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: مردم هوشیار شدند و بصیرت و معرفت بیشتری پیدا کردند. حکومت هم حرکتهای تند و نابجایی داشت و آزادی خواهان و بزرگان ما را زندانی و تهدید کرد و کم کم زمینه افشای نیت پلید حکومت برای مردم افشا شد.



نقش محوری امام در پیروزی انقلاب



آیت‌الله غروی نقش امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی را نقش محوری دانست و تاکید کرد: تمامی علما و مراجع و بزرگان ما در پیروزی انقلاب اسلامی نقش زیادی داشتند که اگر همراهی آنها نبود امام نمی‌توانست کاری از پیش ببرد ولی امام خمینی(ره) با اعتقادی که نسبت به راه خود و اعتمادی که به خداوند و مردم داشت و اعتمادی که مردم نسبت به ایشان داشتند نقش اولیه و اساسی را ایفا کردند.



این استاد حوزه علمیه گفت: نقطه شروع انقلاب اسلامی به سال 41 بر می‌گردد و به دنبال آن حرکتهای نابجای حکومت اوج گرفت و امام لحظه به لحظه انقلاب را رهبری و آسیب شناسی می‌کردند و جلوی برخی از جریان‌هایی که این انقلاب را به سود خود تمام بکنند می‌گرفتند تا اینکه این انقلاب به پیروزی رسید.



وی وحدت کلمه را از دیگر عوامل پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و تاکید کرد: وحدت کلمه به تدریج فراگیر شد که اگر این مهم تحقق پیدا نمی‌کرد این انقلاب به پیروزی نمی‌رسید.



آیت‌الله غروی تصریح کرد: بزرگان و مراجع ما همراهی خوبی با این انقلاب داشتند و نقش آنها در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مهم بود ولی رهبری امام خمینی(ره) یک رهبری خاصی بود.



می‌خواستند ملی‌گراها را روی صحنه بیاورند



عضو جامعه مدرسین به حادثه 17 شهریور اشاره کرد و گفت: در آن روز که به جمعه سیاه نام گرفت رژیم شاه دست به جنایات بزرگی زد و افراد زیادی کشته و مجروح شدند و بهت عجیبی همه جا را فرا گرفته بود که برای خیلی‌ها قابل توجیه نبود.



وی گفت: وقتی مسئله 17 شهریور منعکس شد امام خمینی(ره) پیام خودشان را صادر کردند که ای کاش من در بین شما بودم و آن تعبیر شهدا را برای افراد کشته شده به کار بردند به حالت بهت و خاصی که در آن زمان ایجاد شده بود جان تازه‌ای بخشیدند و اگر آن اطلاعیه نبود و امام (ره)در مراحل خاص این گونه اطلاعیه نمی‌دادند و در صحنه حاضر نمی‌شدند کار پیش نمی‌رفت.



آیت‌الله غروی ادامه داد: در شرایطی می‌خواستند ملی گراها را روی صحنه بیاورند در حالی که ملی‌گراها سوابق خوبی نداشتند. امام (ره)زود متوجه می‌شدند و برخورد می‌کردند. برخی‌ها می‌خواستند در یک شرایط خاصی به کمتر از تغییر رژیم بسنده کنند ولی ایشان برخورد می‌کردند و در نتیجه روح تازه‌ای می‌دمیدند، بنابراین امام نعمت بزرگ الهی بودند که خداوند به ما داد.



اگر انقلاب دست ملی‌گراها بود به نتیجه نمی‌رسید



وی توجه به اسلام و ارزش‌های اسلامی را یکی از خواسته‌های جدی مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: چیزی که مردم را به صحنه کشیده بود نان و آب و مشکلات اقتصادی نبود، بلکه این دین بود که مردم را به صحنه کشانده بود و مردم احساس می‌‌کردند دین و ارزشهای دینی در معرض خطر است.



وی ادامه داد: در تداوم انقلاب هم چیزی که برای مردم انگیزه بود تا در مقابل صدام و صدامیان ایستادگی کنند همین عامل ارزشهای اسلامی بود.



آیت‌الله غروی با بیان اینکه اگر ارزشهای ملی می‌خواست با حکومت صدام مقابله کند حداکثر چند ماه بیشتر دوام نمی‌آورد، اظهار داشت: این انقلاب اگر دست همین ملی‌گراها بود همان روزهای اول مسیرش تغییر می‌کرد و آمریکا به شکل دیگری عرصه را در اختیار می‌گرفت.



این استاد حوزه علمیه، رهبری را رمز پیروی ملت ایران دانست و تاکید کرد: در زمان امام (ره)خود آن بزرگوار و بعد از ایشان مقام معظم رهبری نقش مهمی داشتند که لحظه به لحظه جریان‌ها را رصد می‌کردند و در جاهایی که لازم بود ورود پیدا می‌کردند، در جایی که باید نصیحت می‌کردند این کار را انجام دادند و در جایی که لازم بود برخورد کنند این کار را می‌کردند.



ارزشهای اسلامی را با مسائل دیگر معامله نکنیم



وی با بیان اینکه مردم به خاطر اسلام و ارزش‌های اسلامی به پای این انقلاب ایستاده‌اند، تصریح کرد: خدا نکند ارزش‌های اسلامی در کشور ما تضعیف شود و این برای افراد محسوس باشد.



آیت‌الله غروی گفت: اگر این ارزشها کمرنگ شود مردم آن گونه که باید در برابر خطرها ریسک نمی‌کنند و در صحنه ورود پیدا نمی‌کنند. اگر انقلاب یک ضرورت و از نعمت‌های بزرگ الهی بود که معمولا ما از این نعمت غافل هستیم و اینکه این انقلاب بیش از 30 سال با همه کارشکنی‌ها و مخالفتها دوام آورد به خاطر اسلام و ارزشهای اسلامی است، از این رو همه ما باید نسبت به ارزشهای اسلامی حساس باشیم.



وی با بیان اینکه ارزشهای اسلامی را با مسائل دیگر معامله نکنیم، تصریح کرد: اگر برای سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی جشن می‌گیریم که جشنی به‌حق است همه اینها مشروط به این است که از این ظرفیت‌ها خوب استفاده کنیم.



جشنها رویکرد اسلامی داشته باشند



عضو جامعه مدرسین نسبت به القای برخی فرهنگ‌های غلط از طریق ساخت فیلم و برگزاری جشنواره هشدار داد و گفت: خدای نکرده جشنواره‌هایی درست نکنیم و مسائل ضد اخلاقی را به عنوان فیلم‌ها برتر وارد آن نکنیم که اینها حیات مجددی پیدا کنند و در نتیجه همان افکار غیراخلاقی را در قالب‌های مختلف ترویج دهند و جوانان ما را از ارزشهای الهی و اسلامی دور کنند.



وی افزود: اگر ما جشن می‌گیریم جشن‌های ما باید رویکرد اسلامی داشته باشد. این جور نباشد که هر صدایی از این جشن‌ها شنیده شود و هر برنامه‌‌ای زیر پوشش این جشن دهه انقلاب انجام گیرد که اخلاق جامعه و جوانان را مورد تهدید قرار دهد.



وی ادامه داد: اگر واقعا برای خون شهدا و تلاشهایی که رزمندگان ما انجام داده‌اند ارزش قائل باشیم باید نسبت به ارزشها حساس باشیم.



تفاوت صداوسیمای ایران با سایر کشورهای اسلامی



آیت‌الله غروی از برخی برنامه‌های صداوسیما انتقاد کرد و گفت: صداوسیما در عین حال که برنامه‌های خوبی دارد اما برخی برنامه‌های این رسانه قابل نقد است، چون برای خانواده‌ها و جوانان مضر است و آنها را از خدا و ارزشهای انقلاب دور می‌کند.



وی ادامه داد: صداوسیما کارهای ارزشمندی برای داخل و خارج انجام می‌دهد اما در عین حال باید نقایصی که در فیلم‌ها و سریال‌ها مشاهده می‌شود اصلاح شود و در مسیری قرار گیرد که بتواند ارزشهای اسلامی و اخلاقی را در جوانان ما رشد دهد.



استاد حوزه علمیه گفت: البته اگر بخواهیم صداوسیمای جمهوری اسلامی را با صداوسیمای کشورهای منطقه مقایسه کنیم فاصله آن بلاتشبیه مثل مسجد و کاواره می‌ماند، اما این چیزی نیست که الگو و تابلوی انقلاب و ارزشهای اسلامی باشد.



بی‌بندوباری ظاهری در قم قابل تحمل نیست



وی با اشاره به اینکه باید به مسئولان کمک بدهیم که فضای شهر ما به قبل از انقلاب بر نگردد، اظهار داشت: بی‌بندوباری ظاهری در قم قابل تحمل نیست ولو از خیلی جاها بهتر است ولی قم عش آل محمد است و انقلاب و 19 دی از اینجا آغاز و امام و مراجع بزرگان ما اینجا پرورش یافته‌اند و حرکت انقلاب از قم آغاز شد.



آیت‌الله غروی تاکید کرد: قم عاصمه و پایتخت معنوی جهان تشیع است و این فضای کنونی برای ما قابل تحمل نیست.



وی بر لزوم توجه بیش از پیش مسئولان به مسائل فرهنگی تاکید کرد و گفت: کارهای عمرانی وسیعی انجام می‌شود و بودجه‌های خوبی صرف می‌شود ولی مسئولان باید بیش از پیش به مسائل فرهنگی توجه داشته باشند.



اگر ارزشهای اسلامی حاکم شود دلشوره نخواهیم داشت



وی با بیان اینکه انقلاب ما انقلاب اسلامی است گفت: مردم پای اسلام ایستاده‌اند و خطر کردند و برای اسلام و ارزشهای اسلامی خون دادند. اگر توانسته باشیم ارزشهای اسلامی در جامعه به معنای جامع کلمه حاکم شود، باید برای بقای این انقلاب امیدوار باشیم اما خدای نکرده اینها در معرض خطر قرار گیرد باید ترسید و دلشوره‌های به‌حقی در این رابطه داشت.



وی گفت: باید شاخص‌هایی که اسلام در مسائل اخلاقی و ارتباط بین انسان‌ها و ارتباط بین حاکمان و مردم، عدالت در همه زمنیه‌ها و ارزشها توجه دارد وجود داشته باشد نگرانی برطرف می‌شود. اما اگر بنا باشد ارزشها کمرنگ شود و یا از نسل اول به نسل‌های بعدی منتقل نشود و یا آن گونه که شاید و باید منتقل نشود ما باید احساس خطر کنیم.



آیت‌الله غروی تاکید کرد: حضور در اعتکاف‌ها و مجالس دینی نشان می‌دهد که ما جوانان خوبی داریم و این جای تردیدی نیست ولی جمعیت ما وسیع است و بسیاری از جوانان از این برنامه‌ها و حضورها دور هستند و باید برای آنها سرمایه‌گذاری کنیم.



عضو جامعه مدرسین نقش رسانه‌ها، آموزش و پرورش و سایر نهادها را در ترویج ارزشهای دینی مهم دانست و با تاکید بر محور قرارگرفتن مساجد در امور گفت: مساجد کانون حرکت‌های انقلابی بود و این سنگرها باید رونق پیدا کنند، اما ما گاهی اوقات در این رابطه دچار اشتباه می‌شویم و فکر می‌کنیم جمعیت مسجدی ما خیلی خوب است و تعداد آنها را با قبل از انقلاب مقایسه می‌کنیم که مثلا در فلان مسجد دو برابر قبل از انقلاب حضور پیدا می‌کنند اما این مسئله را حساب نمی‌کنیم که جمعیت ما چند برابر شده است.



وی گفت: توجه داشته باشیم عواملی که می‌تواند رقم بخورد و دشمن از آن سوء استفاده کند بسیار زیاد است، از آن طرف امکانات تبلیغی برای ما خیلی زیاد است.