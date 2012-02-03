به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد غروی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مسجد امام زین‌العابدین(ع) برگزار شد گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را اقدام ارزنده‌ای دانست و تاکید کرد: کسانی که معتقد به انقلاب و رهبری هستند باید زبان و کلمه واحد داشته باشند، این جور نباشد که نیروهایشان توسط خودشان تضعیف شوند.



وی ادامه داد: باید سعی کنیم تنور انتخابات را گرم نگه داریم و شرایطی که نفرت‌انگیر است در جامعه به وجود نیاید و همه وحدت نظر و وحدت سلیقه داشته باشند تا این انتخابات با موفقیت برگزار شود.



این استاد حوزه به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: انتخابات ما در این دوره جزو حساس‌ترین دوره های ما در زمان انقلاب است.



وی با اشاره به جدی‌بودن تحریم‌های دشمنان اظهار داشت: انتخابات آزمون بزرگی است و دشمنان می‌خواهند ملت ما را امتحان کنند که چند درصد آنها در انتخابات شرکت می‌کنند.



حرفهای اختلاف‌انگیز را به زبان نیاورید



آیت‌الله غروی گفت: اگر حضور مردم در این دوره از انتخابات چشمگیر باشد وضعیتی به وجود می‌آید که آنها مجبور می‌شوند انعطاف پیدا کنند و اگر خدای نکرده درصد حضور مردم پائین باشد زمینه‌ای برای آنهاست که به خودشان نوید بدهند که می‌توانند به توطئه‌های خودشان دست پیدا کنند.



وی ادامه داد: باید وحدت کلمه و خیرخواهی در بین همه کسانی که دلسوز انقلاب هستند باشد و انسان نباید حرفهایی که اختلاف‌انگیز و نفاق‌انگیز است به زبان بیاورد و جلوی آن را بگیرد تا شرایط مناسبی پدید آورند که مردم در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند.



وی با بیان اینکه مردم قم نشان دادند که در انتخابات حضور پررنگی دارند، تصریح کرد: قم نسبت به جاهای دیگر تابلوست و حضور گسترده ما در این انتخابات اهمیت زیادی دارد.



آیت‌الله غروی گفت: اگر ما نسبت به رفاه خودمان دلبستگی داریم باید در این انتخابات سنگ تمام بگذاریم وگرنه ممکن است وضعیت به گونه دیگری رقم بخورد.



عضو جامعه مدرسین فرارسیدن دهه فجر را زمینه مناسبی برای بازبینی عملکرد و رفتارها و توجه بیشتر به ارزشهای انقلاب دانست و تاکید کرد: در گذشته اختیار کشور ما در کنترل مسئولان ما نبود و دیگران فعالیتهای این کشور را رقم می‌زدند و قدر انقلاب را بدانیم که اختیار کشور ما در دست خودمان است.



انقلاب اسلامی در هر زمینه‌ای کارآمد بوده است



وی گفت: اگر با واقعیت‌ها درست برخورد کنیم با وجود امکانات کمی که داشتیم می‌توانیم به جرات بگوئیم که انقلاب اسلامی در هر زمینه‌ای موفق و کارآمد بوده است.



وی با بیان اینکه سطح کشور و نظام ما قابل مقایسه با زمان شاه نیست، اظهار داشت: دشمنان ما اعتراف کردند که ایران برای رفع مشکلات افغانستان و عراق و دیگر کشورها نقش کلیدی دارد.



آیت‌الله غروی تصریح کرد: اینکه انقلاب اسلامی بیش از 30 سال با این همه مشکلات توانسته روی پای خود بایستد جای شکر دارد.



وی ادامه داد: اگر ترس از این حرکت اسلامی نبود این همه دشمن نداشتیم. آنها از ایران اسلامی می‌ترسند و رشد و پیشرفت کشور و سیاست مستقل کشور ما را نمی‌خواهند، برای اینکه ایران تبدیل به الگوی کشورهای منطقه شده است.



عضو جامعه مدرسین بر لزوم هوشیاری مردم تاکید کرد و گفت: باید برای 22 بهمن سرمایه گذاری بشتری انجام شود‏ برای اینکه نقش حضور مردم در این راهپیمایی نقش اساسی دارد و قدرت مانور از دشمنان گرفته می‌شود.