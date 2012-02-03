ویژه نامه بیست سالگی دنیای تصویر به بازار آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه بیست سالگی دنیای تصویر، بنای مستحکم استقلال، امروز دیروز نیست، بیستمین قدم، سی فیلم جشنواره سی: آمین خواهیم گفت، برف روی کاج ها، بزن بریم بهشت، بوسیدن روی ماه، بی خداحافظی، بی خود و بی جهت، بیداری، پریناز، پذیرایی ساده، پل چوبی، پله ی آخر، تلفن همراه رئیس جمهور، چک، خرس، خوابم می آد، در انتظار معجزه، روزهای زندگی، زندگی خصوصی، زندگی خصوصی آقا و خانم میم، شور شیرین، گیرنده، گشت ارشاد، محرمانه تهران، ملکه، من و زیبا، نارنجی پوش، یک روز دیگر، یک سطر واقعیت، یکی می خواد باهات حرف بزنه، یه عاشقانه ساده

در این شماره به چاپ رسیده است.

در این شماره می خوانیم، رشد هزینه، کاهش درآمد (تحلیل فروش فیلم های ایرانی)، جای خالیِ مخاطب و ژانر (پیش اندیشی سینمای ایران در جشنواره ی فجر)، از پلنگ نایاب تا رفیق حریری! (راهنمای بیست فیلم مستند بلند بخش مسابقه ی سی امین جشنواره ی فیلم فجر)، بی نظم منظم: آخرین سهمیه ی قند و شکر عشایر!لطیف، خشن، سیاسی، نوستالژیک (20 فیلم برتر فصل جوایز سینمایی).

آخرین تازه های 2011: اسب جنگی، مأموریت: غیرممکن- پروتکل شبح، ما یک باغ وحش خریدیم، شبِ سال نو، فرزندان، تاریک ترین ساعت، پرستار بچه، هوگو، آلوین و سنجاب ها3: کشتی شکسته، فناناپذیران، آرتور کریسمس، پاهای شاد دو، جک و جیل، شرلوک هولمز: بازی سایه ها، سرِ وقت، گربه ی چکمه پوش، دختری با خالکوبی اژدها، عروسک ها، ماجراهای تن تن، بزرگسال جوان، جی.ادگار، سرقت برج در شماره 212 معرفی شده اند.

در ادامه این شماره دنیای تصویر آمده است:بر صفحه ی تلویزیون: فرات، وضعیت سفید، از یاد رفته، نه اینکه روشنفکر باشم، روشنفکر به نظر می رسم! (گفتگو با وودی آلن)، بخش ویژه ی بیست سالگی دنیای تصویر: جاده هایی که در ماه به راه افتادند (پایان های برگزیده در سینمای جهان)، این سانم آرزوست! (25 فیلم که دیدن شان، حال شما را خوب می کند)، عشق آمدنی بود نه آموختنی! (نگاهی به چند عاشقانه ی شاخص دهه اول قرن 21)، آخرین شاعرِ سنت های رو به فراموشی (گفتگوی علی معلم و جواد طوسی با آیدین آغداشلو و سیدضیاءالدین دری پیرامون سینمای علی حاتمی)، مثل تنهایی من و تو، خدا هم تنهاست! (تقدیرگرایی در آثار علی حاتمی).

درس های کارگردانی: واقعیت سهمگین جنگ (درس های کارگردانی استیون اسپیلبرگ: "نجات سرباز رایان")، فرهنگ کارگردانان: دیوید او.راسل، رابرت رودریگوئز، پاول رومینف، جانی تو، کارلوس رگاداس، 1001 فیلمی که باید قبل از مرگ ببینید: سفر به کره ماه، سرقت بزرگ قطار، تولد یک ملت، خون آشامان، تعصب، مطب دکتر کالیگاری، شکوفه های پژمرده، به طرف شرق، در چهاردیواری خودمان، کالسکه فانتوم، ویژه نامه کودکان و نوجوانان: آشنایی با فیلم های کودکانه جشنواره ی فجر، شعری سه بعدی در ستایش سینما (درباره ی "هوگو" اسکورسیزی)، کی دندان های ما را برد؟! (همه چیز درباره ی پری دندان)، زوم: اندر احوالات بیست سالگی دنیای تصویراز دیگر مطالب این شماره است.