صبا یازدهمین پیروزی خود در لیگ یازدهم را مقابل مس سرچشمه کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شب نخست از هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با نتایج جالب توجهی همراه بود و طی آن صبای قم در دیداری خانگی در جدال با آخرین تیم جدول ردهبندی مس سرچشمه کرمان را با شکست بدرقه کرد.



بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدارسیون فوتبال، تیم های فوتبال صبای قم و مس سرچشمه کرمان در دیداری از هفته هفتم از دور برگشت لیگ یازدهم شامگاه پنجشنبه سیزدهم بهمن ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برابر یکدیگر صف آرایی کردند که این دیدار در پایان با برتری سه بر یک به سود تیم فوتبال صبای قم همراه بود.



شاگران عبدالله ویسی در این جدال با آخرین تیم جدول رده بندی لیگ یازدهم، سیزدهمین بازی خانگی خود را برابر شاگردان اصغر شرفی برگزار کرده و گل هایی که اولین آنها را در نیمه نخست و دو گل دیگر را در نیمه دوم به ثمر رساندند، سه بر یک به پیروزی رسیدند.



در این دیدار بر خلاف انتظار این تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان بود که در دقیقه چهارم مسابقه بر روی ضربه آزاد ایستگاهی توسط مجید باجلان بازیکن اصفهانی خود توانست دروازه حامد لک سنگربان تیم صبای قم را باز کرده و تیمش را یک بر صفر جلو بیاندازد.



در ادامه مسابقه و بعد از گل تیم مس، علی سامره کاپیتان مس سرچشمه کرمان با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد، ضمن اینکه این صبایی ها بودند که توپ و میدان را در اختیار گرفته و توانستند با طراحی حملات مختلف در نهایت در دقیقه 45 با پاس ارسالی غلامرضا عنایتی توسط سیدمرتضی هاشمی زاده به گل تساوی دست یافتند.



نیمه نخست در حالی با تساوی یک بر یک به پایان رسید که در نیمه دوم اتفاقات مهمی در زمین بازی رخ داد، صبای قم در دقیقه 52 که اخراج نادر فتح اللی مدافع تیم مس سرچشمه کرمان به وقوع پیوست، توسط غلامرضا عنایتی به گل دوم رسید.



این در حالی است که صبای قم در دقیقه 77 نیز توسط غلامرضا عنایتی آقای گل تمام ادوار لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به گل سوم رسید و چند دقیقه بعد مجتبی ترشیز با دریافت کارت زرد دوم به سومین اخراجی مس سرچشمه کرمان تبدیل شد.



بدین ترتیب تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان با هشت بازیکن در جدال خارج از خانه هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در خانه صبای قم تن به شکست سه بر یک داد تا پانزدهمین باخت خود در لیگ یازدهم را تجربه کند.