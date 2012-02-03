شمقدری: من با پخش فوتبال در جشنواره فجر مخالفم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از آغاز سی امین دوره جشنواره فیلم فجر در سرمای زمستان در برج میلاد با نمایش فیلم های بخش مسابقه رسما آغاز به کار کرد و برج میلاد مانند دو- سه سال اخیر میزبان اهالی مطبوعات بود .

- سلام بر فرشتگان در ژانر سینمای کودک ساخته فرزاد اژدری نخستین فیلمی بود که در بخش مسابقه سینمای ایران به روی پرده رفت و خلاف انتظار و با وجود هوای سرد سالن برج در نخستین سانس خود تقریبا پر از جمعیت بود.

شهرآورد پایتخت



- یکی از برنامه هایی که در نخستین روز از برگزاری جشنواره از سوی هیات اجرایی فجر تدارک دیده شده بود پخش زنده مسابقه فوتبال استقلال و پرسپولیس بر روی پرده سینما بود که شور و حرارت خاصی به فضای کلی جشنواره فیلم فجر بخشیده بود.

کری خوانی هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس از آغاز نخستین سانس نمایش از نکات دیدنی بود. چرا که در هرگوشه از سالن هواداران گردهم آمده و درباره بازی صحبت می کردند . نکته جالب تر این بود که نتیجه بازی و شکل به دست آمدن نتیجه به گونه ای بود که هیجان پس از بازی را دو چندان کرده بود.

- از جمله تسهیلاتی است که ستاد اجرایی جشنواره تدارک دیده است، در نظرگرفتن غرفه هایی برای رسانه های مختلف است و هریک از خبرنگاران از مهمانان در غرفه های ویژه رسانه خود پذیرایی می کنند.

- بازدید جواد شمقدری معاون سینمایی از سالن برج میلاد و سرزدن به اهالی مطبوعات در سینما رسانه از اتفاق هایی جالب این دوره از جشنواره فیلم فجر بود چرا که معمولا بازدید ها در روزهای میانی یک رویداد فرهنگی صورت می گیرد اما شمقدری در روز نخست جشنواره کم و کاستی ها را از نزدیک دید.

- معاون سینمایی وزارت ارشاد زمان پخش مسابقه فوتبال را برای بازدید از برج میلاد انتخاب کرده بود ، این مسئول سینمایی در بدو ورود خود از صحبت با خبرنگاران امتناع کرد و تنها نظر خود درباره پخش مسابقه فوتبال به شکل زنده در این دوره از جشنواره را اعلام کرد و گت : من با پخش مسابقه فوتبال در سالن ویژه نمایش فیلم در جشنواره فجر مخالف هستم. به این دلیل که سالن برج میلاد برای فیلم دیدن در نظرگرفته شده است و دلیلی ندارد مسابقه فوتبال پخش شود.

- یکی از ضعف های ستاد اجرایی این دوره از جشنواره فیلم فجر پذیرایی نامناسب در میان سانس ها و یا ارائه خدمات ویژه نهار و شام بود. به این معنا که پذیرایی میان سانس ها با عدم سرویس دهی مناسب چای و شیرینی همراه بود و متاسفانه نوعی خست از سوی متصدیان این بخش دیده می شد. این درحالی است که سال گذشته میزهای ویژه برای پذیرایی از اهالی سینما چیده شده بود که پس از پایان هر سانس پذیرایی گسترده ای از مهمانان صورت می گرفت.

- قرار دادن سالنی ویژه غذاخوری یکی از تصمیم های خوب جشنواره بود ولی متاسفانه مکانی که برای ارائه این خدمات در نظرگرفته شده دور از دسترس بود و اهالی مطبوعات برای خوردن نهار مجبور بودند مسافت زیادی را برای رسیدن به سالن غذاخوری طی کنند. البته این همه ماجرا نبود، چراکه مهمانان مجبور بودند ایستاده غذا بخورند.

حاشیه نشست ها



- در نخستین روز از برگزاری سی امین دوره از جشنواره فیلم فجر نشست خبری چهار فیلم"سلام بر فرشتگان"، "تلفن آقای رئیس جمهور"، "یک سطر واقعیت" و "پرواز بادبادک ها" برگزار شد که نشست رسانه ای هریک از این فیلم ها با حاشیه هایی همراه بود.

- فیلم "سلام بر فرشتگان" نخستین فیلم از سلسله نشست های رسانه ای بود که ویژه نمایش فیلم ها در جشنواره فیلم فجر برگزار شد. فرزاد اژدری در بخشی از صحبت های خود به انتقاد بسیاری از افراد مبنی بر چرایی نگارش فیلمنامه براساس پدیده مرگ اشاره و گفت که تمایل داریم کودکان در کنار فیلم هایی نظیر ارباب حلقه ها و بن 10، یک چنین فیلم هایی را نیز ببینند، هرچند در ابتدای ساخت این فیلم تعدادی از افراد فیلمنامه را مزخرف دانستند، اما می خواهم بگویم این مزخرف من را ببنید.

- نشست رسانه ای "تلفن آقای رئیس جمهور" به کارگردانی علی عطشانی نیز خالی از حاشیه نبود. دراین نشست، بهناز جعفری بازیگر نقش اول زن این فیلم نسبت به برگزاری چنین نشست هایی اعتراض کرد و گفت: احساس می کنم جو اینجا منتقدانه و خبرنگارانه نیست. اغتشاش و ناامنی در منتقدان و خبرنگاران وجود دارد. در ابتدا فکر می کردم که در این نشست آمده ام که بده و بستان خوبی میان خبرنگاران و منتقدان با عوامل فیلم به وجود آید ولی متاسفانه چنین نیست.

صحبت های این بازیگر به اینجا که رسید محمد گبرلو مدیر جلسه نسبت به سخنان این بازیگر اعتراض کرد و گفت : این گونه که شما می‌گویید نیست. به اعتقاد من دریافت شما اشتباه است؛ چرا که درباره هر فیلمی واکنش‌های متفاوتی وجود دارد.

- نمایش فیلم " یک سطر واقعیت" نیز با انتقادهای بسیاری از سوی اهالی مطبوعات مواجه بود و آنها نسبت به دیدگاه علی وزیریان به خاطر کلی گویی درباره حرفه خبرنگاری معترض بودند و این کارگردان هم در پاسخ به اعتراض و واکنش خبرنگاران گفت که فیلم "یک سطر واقعیت" براساس اتفاق های فرهنگی اجتماعی ساخته شده است و انتخاب حرفه رورنامه نگاری پلی برای بیان حوادث فرهنگی بود و به هیچ عنوان قصد توهین و یا بیان بلاهت در حرفه روزنامه نگاری را نداشته است.