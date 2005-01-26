آخرين مرحله اردوي تيم ملي بدمينتون بانوان برگزارمي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" خانمها بهنازپيرزمان بين، سحرزمانيان، سميرا زارع، بهاره محموديه، گلناز فائزي، نكيسا سلطاني، مينا رواقي، صابره كبيري، صبا سلطاني و مريم رستميان نفراتي هستند كه قرار است دراين اردو شركت كنند.

بنابراين گزارش اين نفرات اعضا تيم ملي بدمينتون كشورمان را دررقابتهاي دهه فجر كه 14 بهمن ماه درتهران برگزارخواهد شد تشكيل مي دهند.

گفتني است: تاكنون چهاراردوي تداركاتي وتمريناتي زيرنظر مربيان تيم ملي خانمها لينا ونلي ازكشور اندونزي برگزارشده است.