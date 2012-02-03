به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد کوهیان شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط دیدار تیم‌های بسکتبال ذوب آهن و شهرداری گرگان اظهار داشت: باید بگویم که این مسابقه برای هر دو تیم بسیار سخت بود و در مورد بازی می‌توانم بگویم این است که کادر فنی شهرداری خیلی خوب کار کرد و این تیم به خوبی ما را تحت فشار قرار داد.

وی تصریح کرد: اگرچه ما در فصل جاری نتایج خوبی کسب نکردیم اما باید بگویم توقع ما از ذوب آهن خیلی بیشتر از اینها است و اکنون در جایگاه واقعی خودمان قرار نداریم.

سرمربی ذوب‌آهن پیرامون آرن داودی و اوشین ساهاکیان در مسابقه پنجشنبه تصریح کرد: غیبت این دو بازیکن تاثیر زیادی در بازی تیم دارد اما در هر حال ما دوست داریم همه بازیکنان را در اختیار داشته باشیم و منسجم کار کنیم بنابراین امیدوارم مشکلات تیم هرچه سریعتر برطرف شود.

وی پیرامون حضور تیمش در مسابقات جام باشگاه‌های غرب آسیا اضافه کرد: بازیکنان ما یکشنبه برای دیدار با المتحد لبنان عازم لبنان هستیم اما وضعیت خوبی نداریم زیرا دو بازیکن خوب خود یعنی اوشین ساهاکیان و آرن داوودی را در اختیار نداریم اما امیدوارم با نتایج خوب در مسابقات آسیایی به ایران باز گردیم.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان گفت: نتیجه این بازی در کوارتر اول رقم خورد جایی که ذوب آهن با اختلاف زیاد برنده شد و ما حتی با برتری در کوارترهای دوم و چهارم نتوانستیم اختلاف کوارتر اول را جبران کنیم.

از حواشی ذوب‌آهن افسوس می‌خورم

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان نیز با اشاره به مشکلات تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: ذوب‌آهن یکی از تیم‌های ریشه‌دار لیگ برتر است و باید بگویم از حواشی این تیم اصفهانی و نتایج ضعیف آن افسوس می‌خورم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله کبیر شامگاه پنجشنبه پس از شکست تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: باید بگویم ذوب آهن تیم بزرگی است و در مسابقات غرب آسیا نیز نایب قهرمان شده است البته متاسفانه یا خوشبختانه این تیم برای دیدار با ما یک سری مشکلات داشت که در بازی این تیم تاثیرگذار بود.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون وضعیت ذوب‌آهن در ماه‌های گذشته ادامه داد: ذوب آهن یکی از تیم‌های خوب و ریشه دار بسکتبال ایران است و واقعا جای افسوس دارد که این تیم اسیر چنین حواشی شده است و من به شخصه آرزو می‌کنم مشکلات ذوب آهن هرچه زودتر حل شود و ذوب آهن همیشگی را شاهد باشیم.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان به بازیکنان تیم ذوب‌آهن اشاره کرد و بیان داشت: در تیم ذوب آهن احمدیان و لورن وودز بازی بسیار خوبی را انجام داده اند و نسبت به بازی‌هایی که از آنها دیده بودیم عملکرد بسیار بهتری را از خود به نمایش گذاشتند.

وی گفت: با بیان اینکه بازیکنان شهرداری در این بازی اسیر بی تجربگی خود شدند چراکه در چند صحنه اشتباهات بسیار بدی انجام دادیم ضمن اینکه باید بگویم نتیجه این بازی در کوارتر اول رقم خورد. امیدوارم در بازی‌های آینده نتایج خوبی کسب کرده و این شکست را جبران کنیم.