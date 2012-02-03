به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادق زاده شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش برابر حفاری اهواز در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: فولاد ماهان در این مسابقه عملکرد نسبتا خوبی از خود به نمایش گذاشت و با شناخت از حریف به این میدان پا گذاشتیم و شرایط را کاملا سنجیده بودیم.

وی با بیان اینکه دو تیم در این مسابقه عملکرد خوبی داشتند، تصریح کرد: بازی متعادلی را شاهد بودیم هرچند در مقاطعی از بازی می توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم اما در نهایت خوشحالیم که موفق به کسب یک پیروزی ارزشمند شدیم.

سرمربی تیم فولاد ماهان در مورد حفاری گفت: نمی توانیم بگوییم توپ های حفاری گل نمی شد چون بدشانس بود، بازیکنان این تیم فشار زیادی را تحمل می کردند. باید ببینیم توپ ها در شرایط عادی ارسال می شود یا اینکه بازیکنان تحت فشار هستند، در بیشتر زمان این بازی بازیکنان حفاری تحت فشار بودند.

وی پیرامون برنامه‌های تیم ماهان برای کسب امتیاز این بازی افزود: بازیکنان ما هم برنامه دفاعی را خوب انجام دادند، منطقی بودند و آنچه که می خواستیم را به خوبی اجرا کردند و در مجموع عملکردی بسیار بهتر از بازی قبل برابر آ.اس به نمایش گذاشتند.

صادق‌زاده در پاسخ به سئوالی پیرامون عملکرد ضعیف راشاد اندرسون در بازی های اخیر این تیم اضافه کرد: درصدد ایجاد تغییراتی در تیم هستیم و برای حل مشکلاتی که داریم از جمله نمایش ضعیف اندرسون برنامه هایی داریم و امیدوارم در این زمینه به نتیجه برسیم.