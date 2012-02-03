رشد در عرصه سایبری نیاز به بسیج عمومی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد حسینی در مراسم اختتامیه پنجمین دوره طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب که در سالن همایشهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: دشمن فقط به جنگ تمام عیار در عرصه واقعی که صورت آن جنگ نظامی، تحریم و فضا سازی و... است، بسنده نکرده و شیطنت خود را در فضای مجازی با عزم تمام نشان میدهد.
دشمن در فضای مجازی به دنبال شبهه افکنی علیه نظام است
وی با بیان اینکه باید پاسخگوی شبهه افکنی و ابهام انگیزی دشمنان در زمینه ارزشهای نظام باشیم، گفت: همان گونه که در دوران دفاع مقدس با توکل به خدا و تکیه بر اراده مردم بر دشمنان قسم خورده خود فائق آمدیم، باید در جنگ روانی و مجازی دشمن نیز به مردم بویژه به جوانان اعتماد کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح این مطلب که نخبگان فرهنگی و هنری جهان نگاه ویژهای به انقلاب اسلامی دارند، افزود: نویسندگان، ادبا و سینماگران متعهد جهان احترام خاصی به آرمانهای امام خمینی(ره) و ارزشهای نظام دارند و این اندیشه را علنا به ما انتقال میدهند.
وی با تأکید بر اینکه دفاع از محتوای انقلاب اسلامی یک وظیفه اداری و بخش نامهای نیست، بیان داشت: تقویت محتوا و ترویج اندیشه اسلامی ایران تنها با کمک و همت هنرمندان و نویسندگان برجسته امکان پذیر است.
مطالعه و پرورش ذوق باید به موازات هم باشد
حسینی با اشاره به شیوایی کلام وحی در دفاع از اسلام افزود: در دوره کنونی نیاز است تا فرهیختگان و هنرمندان جامعه با مطالعه کافی و تقویت اطلاعات خود قلم و هنر رسا و شیوای خود را ابزاری برای دفاع از انقلاب اسلامی کنند.
وی با تأکید بر اینکه دفاع از ارزشها با ذوق و استعداد تنها امکان پذیر نیست، افزود: باید با آماده سازی موضوعهای جدید و اطلاعات روز آمد، به استعداد و هنر خود شاخ و برگ بدهیم تا داشتههای ما قابل عرضه و پر محتوا باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه برای غرب دنیای سایبری بسیار مهم و حساس است، گفت: آمریکاییها سخت مصمم بودند تا با راه اندازی یک سفارتخانه مجازی در ایران بتوانند بستر حضور خود را در کشور فراهم کنند.
برخی سرباز بیجیره و مواجب دشمن در فضای سایبری هستند
وی با بیان اینکه نباید با ورود بیهدف به فضای اینترنتی سرباز بیجیره و مواجب دشمن باشیم، ادامه داد: دشمن از هر حربهای برای جذب نخبگان هنری و فکری ما استفاده میکند.
حسینی افزود: دشمن حتی با برپایی یک دوره آموزشی میخواهد ارتباط معنادار با کاربران و مخاطبان خود ایجاد و از داشتههای آنها به نفع خود استفاده کند.
وی با با تاکید بر اینکه نیاز به ساماندهی در زمینه نرم افزاری و ابزارهای اینترنتی داریم، گفت: برای رشد هدفدار و درست در عرصه سایبری نیاز به یک بسیح مردمی با پیشاهنگی فرهیختگان جامعه داریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه گسترش اطلاعات در زمینه دینی از واجبات آموزشی یک کاربر اینترنتی مسلمان است، گفت: باید در زمینه نرم افزاری و سایبری به چنان هوشیاری برسیم که اطلاعات غربی را به خوبی تحلیل و رصد کنیم.
مراقب اندیشههای التقاطی در فضای مجازی باشیم
وی تاکید کرد: تا زمانی که ندانیم دشمن از چه راهکارهایی علیه ما استفاده میکند، نمیتوانیم مقابله به مثل کنیم.
حسینی از وجود عرفانهای کاذب و اندیشههای التقاطی در فضای اینترنتی خبر داد و افزود: باید بستر را برای رشد اطلاعاتی جوانان خود در این عرصه فراهم کنیم و در آموزشهای صحیح سایبری به آنان کوتاهی نکنیم.
وی با تاکید براینکه جوانان دنیا سئوالات زیادی درباره ما دارند، افزود: رادیو معارف با یک رویکرد جوان پسند با راه اندازی مسابقات وبلاگ نویسی دینی توانسته در دل و جان جوانان نفوذ کند و فطرت پاک آنها را به جریان بیندازد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دین اسلام را یک دین جهانی معرفی کرد و افزود: دین جهانی نیاز به یک معرفی جهانی دارد و این رسالت جهانی تنها با زبان مجازی امکان پذیر است.
تبلیغ ارزشها محدود به زمان و مکان نیست
وی با تأکید بر اینک تبلیغ محدود به زمان و مکان خاصی نیست، گفت: در دنیای زندگی میکنیم که تبدیل به یک دهکده جهانی شده است و بحث تبلیغ در قالب یک مناسبت خاص و در یک محدوده زمانی نمیگنجد.
حسینی بر ضرورت تبلیغ مداوم ارزشهای انقلاب اسلامی از طریق ابزارهای اینترنتی تاکید کرد و افزود: دشمن برای اینکه اسلام هراسی و ایران ستیزی خود را تقویت کند اقدام به راه اندازی سایت زبان فارسی برای تخریب ارزشهای ما کرده است.
قم - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه دشمن سرمایه گذاری عظیمی را در فضای مجازی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی تدارک دیده است، گفت: برای مقابله با ترفندهای دشمنان به یک اراده عمومی در بخش جنگ نرم و رسانه ای نیاز داریم.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد حسینی در مراسم اختتامیه پنجمین دوره طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب که در سالن همایشهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: دشمن فقط به جنگ تمام عیار در عرصه واقعی که صورت آن جنگ نظامی، تحریم و فضا سازی و... است، بسنده نکرده و شیطنت خود را در فضای مجازی با عزم تمام نشان میدهد.
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