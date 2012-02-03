کسانی را به مجلس بفرستیم که تطمیع نشوند/ خط و خطوط راه نیندازیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در مراسم بزرگداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مسجد امام زین‌العابدین(ع) اظهار داشت: خدا در سرنوشت ملت ما جهاد و مبارزه طولانی نوشته و هر سال که از فتنه‌ها می‌گذرد می‌گوئیم این عقبه را رد کردیم و ممکن است دیگر از این مسائل به وجود نیاید ولی سال دیگر که می‌آید می‌بینیم که داستان آن فرق کرده و شرایط سخت‌تر و جدی‌تر شده است.



وی با بیان اینکه خدا ملتی را انتخاب کرده و می‌خواهد این ملت، تاریخ ساز و دوران ساز و منشا تحولات بزرگ باشد، اظهار داشت: ما در دهه چهارم انقلاب هستیم و سی و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته و در این سال‌ها در جدال و درگیری بوده و هستیم.



پورمحمدی با اشاره به بیان این فرمایش مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان که ما در پیچ بزرگی هستیم، تصریح کرد: مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما یک پیچ بزرگی پیش رو داریم و این پیچ خیلی گسترده و فراتر از مرزهای کشور است که در منطقه و جهان اسلام در حال رخ دادن است.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه باید این حوادث مهم را مغتنم بدانیم، اظهار داشت: اگر چشم انداز و دورنمای مشکلات را از حالا رصد کنیم و بدانیم که نزدیک قله بزرگی می‌شویم و داریم به سمت آن می‌رویم و خیلی پیشروی کرده‌ایم و در حال پشت سر گذاشتن گردنه‌های خطرناک هستیم، یعنی اگر چنین چشم‌اندازی را خوب تصور کنیم، حالا که به سراشیبی می‌رویم گرسنگی و تشنگی و خستگی به ما فشار نمی‌آورد.



وی گفت: مقام معظم رهبری به بصیرت اشاره کردند. بصیرت یعنی انسان‌ها باید مسیر طی شده و پیش رو را به خوبی نگاه کنند و اگر این گونه بنگرند و ببینند که مسیر طولانی تا رسیدن به قله را طی کردیم، خستگی آنها را غلبه نمی‌کند.



مانور تبلیغاتی اوباما علیه ایران



پورمحمدی به تلاش غرب برای اعمال فشارهای بیشتر به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و یادآور شد: سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می‌شود و اوباما از همین الان به دنبال برنده شدن در این رقابت انتخاباتی است.



وی ادامه داد: به تازگی اوباما گزارش سالانه خود را به کنگره این کشور ارائه کرد و این گزارش دو بخش عمده دارد که یک بخش آن داخلی است که اوباما از اشتغال و اقتصاد حرف می‌زند و بخش دیگر آن مربوط به مباحث خارجی می‌شود که رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی ایران را دشمن ملت آمریکا می‌داند و این گونه می‌گوید که من با دشمن شما با سخت‌ترین تدابیر برخورد می‌کنم.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: ملت ایران به جایگاهی رسیده که دولت آمریکا در گزارش به ملت خودش، موضوع ملت، دولت و حکومت ایران را مشکل بزرگ آمریکا قلمداد می‌کند و این نشان می‌دهد که ملت ایران قدرت تاثیرگذاری زیادی دارد.



وی با ذکر نمونه دیگری از نگرانی غربی‌ها در مورد پیشرفت ایران اظهار داشت: اتحادیه اروپا در اوایل سال میلادی با اینکه در بحران اقتصادی و بدهی چهار هزار میلیارد یورویی قرار دارد، ولی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان معضل بزرگ خود می‌داند و به صراحت می‌گوید که باید تحریم‌های جدی علیه ایران اعمال شود.



پورمحمدی ادامه داد: اتحادیه اروپا توان ایران را برای خودش یک مشکل اساسی قلمداد کرده و به اصطلاح یک تصمیم مهم می‌گیرند که نفت ایران را تحریم کند. یعنی آنقدر جایگاه ملت ایران تعیین کننده شد که اتحادیه اروپا در اولین سیاست‌های کاری خودش تلاش می‌کند ملت ایران را تحریم کند.



وی با بیان اینکه دنیا با مشکلات زیادی مواجه است و پیچیدگی‌های کشورهای غربی و اروپایی خیلی زیاد است، تاکید کرد: این سنت الهی است که ملت ایران می‌تواند امروز ادعا کند که چهار دهه در مسیر رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی با وجود تهدیدها و تحریم‌ها ایستادگی کرده است.



به گفته پورمحمدی خداوند وعده داده که اگر عمل صالح انجام دهیم و ایمان خودمان را از دست ندهیم به ما حیات خوب و زندگی پاک و دلنشین می‌دهد تا از ما شهدا بگیرد.



الگوبرداری نخبگان جهان اسلام از ملت ایران



وی شهدای علمی کشور را مصداق رسیدن به همان حیات طیبه مورد اشاره قرآن کریم دانست و اظهار داشت: هزار و 200 نفر از نخبگان جوان 73 کشور به ایران آمدند که جمعی از آنها سردمدارن مصر و لیبی و بحرین و یمن بودند و اینها با صراحت اعلام می‌کنند که ایستادگی و دشمن شناسی را از ملت ایران الگو گرفته‌اند.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: انسان‌ها حاضرند میلیاردها تومان خرج کنند که خوشنام باشند و حاضرند همه زندگی خودشان را بدهند که در جامعه به عنوان انسان‌های شایسته شناخته شوند و خداوند ملت ایران را به عنوان بهترین‌ها معرفی کرده است.



وی تبلیغات رسانه‌های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران را گسترده خواند و تاکید کرد: غربی‌ها از صبح تا شب علیه جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کنند اما به جای اینکه این تبلیغ‌ها اثر کند اما هزار و 200 نفر از نخبگان امت اسلامی که از تحصیلات عالی دانشگاهی برخوردار هستند جلوی رهبری انقلاب شعار دادند و از ایشان دفاع کردند.



پورمحمدی افزود: هیئت‌های آمریکایی تلاش‌های زیادی انجام دادند که روابط مصر با ایران برقرار نشود ولی در مصر انتخابات برگزار می‌شود و رئیس مجلس آزاد این کشور یک سال پس از فروپاشی طاغوت مصر در اولین سخنرانی خود با ملت ایران صحبت می‌کند که ارتباط خوبی با ایران خواهند داشت.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در مصر هر کسی که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح می‌شود تلاش می‌کند که اولین برنامه‌اش را تقویت ارتباط با ملت ایران معرفی کند و این وضعیت در فضای جهانی برای ملت و کشور ما ایجاد شده و ما یک موقعیت ممتاز و برجسته در اختیار داریم.



فتنه آینده از فتنه سالهای قبل بدتر است



پور محمدی تاکید کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که ما پیچ بزرگ تاریخی را پیش رو داریم از این رو باید بدانیم در سالهای آینده نقش بزرگ تاریخی را در عرصه بین‌المللی ایفا می‌کنیم و همه باید به فکر این جایگاه باشیم تا تحولات جهانی را رصد کنیم.



وی با بیان اینکه اکنون که در این جایگاه قرار گرفتیم دشمن دست از سر ما بر نمی‌دارد، تاکید کرد: اسرائیلی‌ها دست روی دست نمی‌گذارند که موجودیت آنها به خطر بیفتد یا آمریکایی‌ها بیکار ننشسته‌اند که منافع آنها در منطقه از بین برود.



به گفته پورمحمدی فتنه امسال و سال آینده از فتنه سال‌های قبل بدتر است و نباید در این زمینه تردید کرد، چون ما در جایگاه مهمی قرار گرفتیم و الان نقشه جهانی در حال ترسیم شدن است.



اغتشاش در سوریه برای تضعیف ایران است



وی ادامه داد: نظام سلطه برای اینکه جلوی قدرت تاثیرگذاری جمهوری اسلامی را بگیرد، در سوریه پادگان‌های آموزشی به راه انداخته‌اند، به کشتار مردم این کشور روی آورده‌اند تا کشوری که سیاست‌های جمهوری اسلامی را تعقیب می‌کند را تضعیف کنند.



وی تصریح کرد: اتحادیه عرب برای بررسی وضعیت سوریه نمایندگانی به این کشور اعزام می‌کند و در گزارش اولیه این نمایندگان به ضعف دولت سوریه اشاره شده است اما از آن طرف نیروهای مقابل حکومت سوریه را افرادی سفاک و بی‌رحم توصیف می‌کند. تا جایی که اتحادیه عرب ماموریت نمایندگان را لغو می‌کند.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: اگر بگویند دولت سوریه در قبال مردمش خوب عمل نکرده است سیاست جمهوری اسلامی ایران این است که به روند اصلاح این وضعیت کمک کند و ما اجازه نمی‌دهیم دولت‌های دیگر به خاطر مطامع خودشان ملت و دولت سوریه را تحت فشار قرار دهند، به خاطر اینکه سوریه تنها کشور عربی است که جلوی ترک تازی اسرائیل را گرفته و در خط مقدم استقامت حرکت کرده است.



پورمحمدی گفت: اگر سوریه اعلام کند که روابط خود را با حزب‌الله و ایران و فلسطین قطع و با اسرائیل ارتباط دوستانه برقرار می‌کند، این کشور از نظر آنها خیلی محبوب می‌شود.



دشمن به خودزنی روی آورده است



وی تاکید کرد: در این زمینه باید به دو نکته مهم توجه داشته باشیم؛ اول اینکه جریان استکبار و دولت‌های امروزی مسلط بر جهان، خودشان با مشکلات زیادی مواجه هستند و ما باید حواسمان را جمع کنیم. به عنوان مثال فرانسه که ادعا می‌کرد لیدر منطقه یورو است به جمع بدهکاران کشورهای غربی اضافه شده است. نکته دوم اینکه اسرائیل به خاطر مشکلات امنیتی، سیاسی و اجتماعی در شرایط بسیار سختی قرار گرفته است.



وی اینکه دو نفر دور هم جمع می‌شوند که ایران را تهدید و تحریم کنند باید حواسمان جمع باشد، اظهار داشت: اینقدر فشار بر روی ما زیاد است که دشمن به خودزنی افتاده است. در حالی که بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که تحریم نفت ایران و فشارهای اقتصادی آمریکا به ضرر خود آنهاست.



ثبات خوبی در کشور وجود دارد



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در شرایط داخلی جمهوری اسلامی از ثبات، ظرفیت، توانایی، اهرم‌ها و شبکه مدیریت انسانی خوبی برخوردار هستیم اظهار داشت: ظرفیت زیادی در کشور داریم که باید به آنها دقت شود.



پورمحمدی گفت: در این شرایط سخت تحریم، همه مردم قم به فکر انتخابات مجلس هستند که چه کسی را انتخاب کنند. همه دغدغه جدی کشور در شرایط کنونی این است که مجلس قوی و کارآمدی داشته باشیم، یعنی کشور از ثبات اقتصادی خوبی برخوردار است که به فکر مسائل انتخابات است.



وی جمهوری اسلامی را از نظر تولید، مصرف و منابع مالی در شرایط طبیعی ارزیابی کرد و افزود: آمریکا از اول سال تهدید کرد که نفت ایران را تحریم می‌کند در حال که امسال درآمد نفتی کشور ما نسبت به سال گذشته 10 میلیارد دلار بیشتر بوده است.



وی افزود: به ما گفتند ما همه درها را به روی شما می‌بندیم تا شما قدرت نداشته باشید که رشد کنید ولی ایران به 20 درصد غنی‌سازی در بحث هسته‌ای رسید و از نظر رتبه‌ای هم سه پله ارتقا یافته است.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: آنها معتقدند که ایران امروز توان غنی سازی کامل را پیدا کرده و موشک‌های دوربرد با سوخت جامد را تولید کرده که به راحتی می‌تواند قاره‌ها را بپیماید.



پورمحمدی تصریح کرد: به اعتقاد آنها ایران قدرت ساخت بمب اتمی را هم دارد، از این نظر باید ایران قدرتمند را بپذیرند. آنها از داشتن بمب هسته‌ای نمی‌ترسند بلکه از این می‌ترسند که نکند ایران بمب هسته‌ای داشته باشد ولی از آن استفاده نکند و در دنیا به کشوری قدرتمند و با تمدن بالا تبدیل شود.



نیاز به ساخت بمب اتم نداریم



وی با بیان اینکه ما نیاز به ساخت بمب اتم نداریم و به دنبال ساخت آن نیستیم اما توانایی‌های لازم را کسب می‌کنیم، اظهار داشت: آنها ما را محدود کردند ولی به نتیجه نرسیدند از این رو شنیع‌ترین رفتار را مرتکب می‌شود و اینقدر به وقاحت رسیدند که از اینکه دانشمندان هسته‌ای ما را ترور می‌کنند شرم نمی‌کنند.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: خودشان آنها اعتراف کردند که ملت ایران با وجود همه فشارها و محدودیت‌ها توانسته به راه خود ادامه دهد.



خط و خطوط راه نیندازیم



پورمحمدی به راه‌های برون رفت از فشارهای خارجی اشاره کرد و گفت: قدم اول این است که هرگز از این فشارها و تهدیدها نترسیم. بعد حواسمان جمع باشد که قدرتمان تضعیف نشود.



وی وحدت را رمز قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: انسجام و اتحاد یعنی ملت ایران همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.



وی تاکید کرد: در این راه بهانه نگیریم. خط و خطوط راه نیندازیم که مثلا من می‌خواهم خیلی حزب‌اللهی باشم و جنس ناب داشته باشم. اسلام به ما می‌گوید مثل مردم و با مردم باشید.



پورمحمدی ادامه داد: خدا می‌فرماید آنها که اشتباه کردند را ببخشید. خدا این ادبیات را نمی‌پسندد که تافته جدا بافته باشیم از این رو باید وحدت، انقلابی‌بودن و انسجام را حفظ کنیم.



تندورها کندتر و کندروها تندتر بروند



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی فرمایشات امام خمینی(ره) اظهار داشت: امام به ما یاد داد که با هم باشیم و تندروها حرکتشان را کندتر و کندروها کمی حرکتشان را تندتر کنند. باید قدرتمان را در اتحاد و انسجام ببینیم.



وی سومین راهبرد برای مقابله با فشارها و تهدیدهای نظام سلطه را سپردن کارهای کلیدی به انسان‌های شایسته عنوان کرد و گفت: باید امور را به دست شایستگان بسپارید، چراکه این فلسفه سیاسی شیعه است.



پورمحمدی افزود: شیعه می‌گوید رهبری باید داناترین، عالم ترین، هوشیاترین و بهترین باشند و مدیران هم باید جزو بهترین و تواناترین باشند.



کسانی را به مجلس بفرستیم که جسارت داشته باشند



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما می‌خواهیم نماینده‌ای انتخاب کنیم که مشکل کشور را بفهمد، نه اینکه تصمیم‌های گروهی بگیرد و قدرت باند خودش را تقویت کند.



وی ادامه داد: باید کسانی را به مجلس بفرستیم که جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند، تطمیع نشوند و اگر تهدیدشان کردند جا نزنند.