10 هزار قطعه کبک در شهرستان سربیشه پرورش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی پنج شنبه شب در بازدید استاندار خراسان جنوبی از مجتمع کبک صنعتی سربیشه با بیان این که 800 میلیون تومان اعتبار توسط بخش خصوص برای راه اندازی این مجتمع هزینه شده، گفت: این مجتمع اولین مجتمع پرورش صنعتی کبک در استان است.

وی افزود: 90 نفر به صورت مستقیم از مزایای اشتغال زایی این طرح در شهرستان سربیشه بهره مند می شوند.

وی بیان کرد: برای تکمیل این پروژه اعتباری بالغ بر 375 میلیون تومان مورد نیاز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه این مجتمع یکی از سودآورترین مجتمع های صنعتی استان است، گفت: این مجتمع در سالهای آینده قابلیت صادرات کبک و تامین نیازهای گوشتی استان را دارد.

هادربادی یادآور شد: راه اندازی این مجتمع تحولی مهم در عرصه کشاورزی برای استان در سطح کشور است و استان را در مسیر توسعه پایدار هدایت می کند.

پرورش 100 هزرا راس گاو در مجتمع کشت و صنعت بیدمشک سربیشه

هادربادی همچنین در دربازدید از مجتمع کشت وصنعت بید مشک اظهارداشت: این مجتمع در زمینه های مختلف کشاورزی از جمله تولید زرشک، تولید پسته، پرورش شیلات، گاوداری صنعتی ومرغداری صنعتی فعالیت می کند و به دلیل کیفیت محصولات قادر به صادرات محصولات تولیدی است.

وی افزود: این مجتمع با داشتن 100هزار راس گاو شیری، رتبه دوم کشور را در زمینه گاوداری و پرورش گاو دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: درحال حاضر دواستخر پرورش شیلات 45هزار قطعه مرغ گوشتی و120هزار قطعه مرغ تخمی در این مجتمع پرورش داده می شوند.

هادربادی تصریح کرد: مساحت این مجتمع 360هکتار است وبخش عمده ای از نیازهای مصرفی استان در بخش مواد غذایی را تامین می کند.

وی یادآورشد: با حمایتهای مسئولان استانی درآینده شاهد بهره برداری از این مجتمع خواهیم.