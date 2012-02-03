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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

زالی:

راه‌اندازی کلینیکهای بیهوشی به نفع اقتصاد بیماران است

راه‌اندازی کلینیکهای بیهوشی به نفع اقتصاد بیماران است

قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران ضمن انتقاد از کم توجهی به ارایه خدمات متخصصان بیهوشی و مراقبتهای ویژه در کشور، خواستار راه‌اندازی کلینیکهای ویژه بیهوشی برای رفاه حال بیشتر و صرفه اقتصادی بیماران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی در جلسه بررسی تعرفه‌های خدمات بیهوشی و مراقبتهای ویژه که با حضور  ، روز چهارشنبه 12 بهمن با حضور مدیران حوزه سلامت کشور در سازمان نظام پزشکی برگزار شد، با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزه علوم پزشکی گفت:‌ در چند سال اخیر در حوزه دانش بیهوشی و مراقبتهای ویژه شاهد تحول جدی از نظر علمی و تکلنیکی بوده‌ایم و با وجود ظرفیتهای بالقوه بالایی که از این تحول وجهش علمی حاصل شده، هنوز این دانش از نظر ساختار نظام سلامت مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی ایران افزود: بحث بیهوشی و مراقبت‌های ویژه اکنون به صورت دانشی است که از قبل از اتاق عمل و در طول اعمال جراحی تا بستری شدن پس از عمل و انتقال به بخش به بیماران خدمات ارایه می‌دهد و این خدمات در کل کشور به صورت آکادمیک و اجرایی به بیماران عرضه می‌شود.

زالی، مدیریت دردهای حاد و مزمن نیز در گروه علمی بیهوشی و مراقبتهای ویژه توسعه یافته اما با وجود همه خدمات ارزنده متخصصان این رشته، هنوز در نظام سلامت و اقتصاد درمان کشور متناظر سازی تعرفه خدمات بیهوشی انجام نشده است بنابراین لازم است از گروههای بیهوشی و انجمنهای تخصصی این گروه از متخصصان دعوت شود با حضور مسؤولان و برنامه‌ریزان اقتصاد درمان کشور مسایل خود را طرح کنند تا تصمیمات حوزه سلامت بیشترین نزدیکی را به نظرات این متخصصان داشته باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کتاب CPT (کالیفرنیا) مأخذ استخراج هزینه‌های خدمات درمانی است و متأسفانه در این منبع برخی از خدمات تخصصی بیهوشی به صورت واقعی و هم وزن ارزش آن خدمات دیده نشده و یا اینکه خدمات جدیدی در حوزه تخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ارایه می‌شود که در این کتاب نیامده است، تعرفه‌های خدمات بیهوشی متناظر و متناسب با خدمات ارایه شده به بیماران نیست.

زالی با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش مسؤولان نظام سلامت نسبت به حوزه عملکرد رشته بیهوشی گفت: خدمات بیهوشی بسیار گسترده است و تنها به اتاق عمل ختم نمی‌شود بنابراین طراحی و راه‌اندازی کلینیک‌های بیهوشی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد اما متأسفانه فعالیت این کلینیک‌ها با وجود اینکه از نظر اقتصادی برای بیماران به صرفه است، به علت عدم استقبال بیمه‌ها و بیمارستان‌ها تاکنون عملی نشده است.

وی همچنین با اشاره به ارایه خدمات مشاوره‌ای و ویزیت متخصصان بیهوشی به بیماران، خواستار متناظر سازی تعرفه‌های بیهوشی و گنجاندن حق ویزیت و مشاوره این متخصصان در پکیج خدمات بیهوشی ارایه شده به بیماران شد.

کد مطلب 1524017

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