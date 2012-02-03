به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی در جلسه بررسی تعرفه‌های خدمات بیهوشی و مراقبتهای ویژه که با حضور ، روز چهارشنبه 12 بهمن با حضور مدیران حوزه سلامت کشور در سازمان نظام پزشکی برگزار شد، با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزه علوم پزشکی گفت:‌ در چند سال اخیر در حوزه دانش بیهوشی و مراقبتهای ویژه شاهد تحول جدی از نظر علمی و تکلنیکی بوده‌ایم و با وجود ظرفیتهای بالقوه بالایی که از این تحول وجهش علمی حاصل شده، هنوز این دانش از نظر ساختار نظام سلامت مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی ایران افزود: بحث بیهوشی و مراقبت‌های ویژه اکنون به صورت دانشی است که از قبل از اتاق عمل و در طول اعمال جراحی تا بستری شدن پس از عمل و انتقال به بخش به بیماران خدمات ارایه می‌دهد و این خدمات در کل کشور به صورت آکادمیک و اجرایی به بیماران عرضه می‌شود.

زالی، مدیریت دردهای حاد و مزمن نیز در گروه علمی بیهوشی و مراقبتهای ویژه توسعه یافته اما با وجود همه خدمات ارزنده متخصصان این رشته، هنوز در نظام سلامت و اقتصاد درمان کشور متناظر سازی تعرفه خدمات بیهوشی انجام نشده است بنابراین لازم است از گروههای بیهوشی و انجمنهای تخصصی این گروه از متخصصان دعوت شود با حضور مسؤولان و برنامه‌ریزان اقتصاد درمان کشور مسایل خود را طرح کنند تا تصمیمات حوزه سلامت بیشترین نزدیکی را به نظرات این متخصصان داشته باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کتاب CPT (کالیفرنیا) مأخذ استخراج هزینه‌های خدمات درمانی است و متأسفانه در این منبع برخی از خدمات تخصصی بیهوشی به صورت واقعی و هم وزن ارزش آن خدمات دیده نشده و یا اینکه خدمات جدیدی در حوزه تخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ارایه می‌شود که در این کتاب نیامده است، تعرفه‌های خدمات بیهوشی متناظر و متناسب با خدمات ارایه شده به بیماران نیست.

زالی با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش مسؤولان نظام سلامت نسبت به حوزه عملکرد رشته بیهوشی گفت: خدمات بیهوشی بسیار گسترده است و تنها به اتاق عمل ختم نمی‌شود بنابراین طراحی و راه‌اندازی کلینیک‌های بیهوشی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد اما متأسفانه فعالیت این کلینیک‌ها با وجود اینکه از نظر اقتصادی برای بیماران به صرفه است، به علت عدم استقبال بیمه‌ها و بیمارستان‌ها تاکنون عملی نشده است.

وی همچنین با اشاره به ارایه خدمات مشاوره‌ای و ویزیت متخصصان بیهوشی به بیماران، خواستار متناظر سازی تعرفه‌های بیهوشی و گنجاندن حق ویزیت و مشاوره این متخصصان در پکیج خدمات بیهوشی ارایه شده به بیماران شد.