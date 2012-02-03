نوسانات بازار ارز بر رادیولوژی/ ورشکستگی مراکز تصویربرداری پزشکی

دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر، با عنوان این مطلب که رشته رادیولوژی تقریبا به طور صد درصد وابسته به واردات است که شامل تجهیزات سخت افزاری و لوازم مصرفی می شود، افزود: طبیعتا هرگونه تغییر در بازار ارز و ریال می تواند تاثیر بسزایی در رشته رادیولوژی داشته باشد.

وی گفت: دولت در تصمیمات خودش در سال 90 هیچگونه افزایشی برای خدمات تصویربرداری ام آر آی، سی تی اسکن، سونوگرافی و تراکم استخوان تصویب نکرد و فقط 15 درصد به خدمات رادیوگرافی اضافه کرد بدون اینکه تکلیف رادیولوژی دیجیتال را تعیین کرده باشد.

صداقت در ادامه افزود: در چنین شرایطی و در حالی که در سال 90 با چند بحران اقتصادی داخلی و جهانی مواجه شدیم، موضوعات دیگری اعم از تورم سالانه، اجرای هدفمندی یارانه ها، رکود بی سابقه در وضعیت اقتصادی بیمه ها به خصوص بیمه تامین اجتماعی، نوسانات اخیر در بازار ارز و کاهش ارش پول ملی و... باعث شد تا مشکلات تصویربرداری پزشکی در کشور دوچندان شود.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران تاکید کرد: به طور کلی علاوه بر تورم معمول در کشور، تقریبا 70 تا 80 درصد افزایش در تمامی تجهیزات سرمایه ای و مصرفی رادیولوژی را داشته ایم که باید زیان 20 درصدی ناشی از عدم پرداخت بیمه تامین اجتماعی را و همچنین 20 درصد ناشی از عدم افزایش تعرفه ها در سال 90 را در نظر داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی بسیاری از موسسات کوچک رادیولوژی در شرف ورشکستگی هستند و مراکز بزرگ هم در فاصله نسبتا کوتاهتری به این وضعیت خواهند رسید.

در ادامه دکتر جلال جلال شکوهی، رئیس هیئت مدیره تعاونی رادیولوژیستهای ایران با عنوان این مطلب که وابستگی به واردات فیلمهای خشک رادیولوژی بیشتر شده است، به خبرنگار مهر گفت: هزینه تمام شده هر فیلم رادیولوژی در بخش خصوصی بیش از 25 هزار تومان است اما تعرفه ای که برای مراکز و موسسات رادیولوژی تعیین می شود، بسیار کمتر از این هزینه هاست.

وی با اشاره به بحران اقتصادی جهان و نوسانات بازار ارز در داخل کشور، افزود: متاسفانه تعرفه های رادیولوژی نه تنها بدون در نظر گرفتن افزایش هزینه ها تعیین می شود که حتی نرخ تورم نیز لحاظ نمی شود.

جلال شکوهی در توضیح نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر موسسات تصویربرداری پزشکی، گفت: اصولا شرکت تعاونی رادیولوژی همیشه نسبت به ذخیره فیلم برای حدود 6 ماه اقدام می کرد و گردش مالی تعاونی حداقل 2.5 میلیارد تومان در سال بود اما در حال حاضر به 8 میلیارد تومان رسیده است.

دبیر انجمن رادیولوژی ایران تاکید کرد: باید این نکته را متذکر بشوم که ضررهای مالی موسسات بخش خصوصی به مراتب کمتر از بخش دولتی است اما چون مراکز دولتی حمایت می شوند، این ضرر و زیانها دیده نمی شود.

دکتر منصور فاتحی، عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران با اعلام این مطلب که رشته رادیولوژی به جز خدمات وابسته به کالا است، به خبرنگار مهر گفت: افزایش تعرفه های رادیولوژی باید بیشتر تابع تورم باشد که متاسفانه نه تنها این کار نشده بلکه سیر نزولی را طی کرده است. به طوریکه در سال 84 تعرفه سونوگرافی شکم حدود 4 برابر تعرفه پزشک متخصص بود که الان این فاصله به 1.5 برابر رسیده است.

وی توضیح داد: در سال 71 ویزیت یک متخصص 150 تومان بود و رادیوگرافی سینه 250 تومان که این ارقام در سال 90 به ترتیب برای ویزیت متخصص 13 هزار و 500 شده و رادیوگرافی سینه به 9800 تومان رسیده است.

فاتحی گفت: این روند نشان می دهد در بین صنوف مختلف پزشکی، رشته رادلویوژی مورد کم توجهی قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه در سالهای گذشته شاهد این موضوع بودیم که وزارت بهداشت دیجیتالی شدن فیلمهای رادیولوژی را به صورت اجبار دنبال کرده است اما هیچ اقدام سازمان یافته ای برای بدون فیلم شدن رادیولوژی نکرده است، افزود: هم اکنون ایران به بازار رویایی برای تولیدکنندگان فیلم خشک تبدیل شده است به طوریکه میزان مصرف فیلم در ایران از مجموع اروپا بیشتر است.