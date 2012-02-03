دانشگاه آزاد سبب پیشرفت کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی همتیان عصر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از جمله نظامهای آموزشی موفقی است که تاکنون توانسته با طرح و تدوین سیاستها و برنامه‌های نوین و همچنین با تحقق بخشیدن به برنامه‌ها و فعالیتهای جامع و فراگیر خود به اهداف دست یابد.

دبیر منطقه 10دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با اشاره به دستاوردهای مثبت، توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور و ظرفیتهای بالای آن و ایجاد زمینه تحصیلات عالیه، اظهار داشت: این امر باعث شد بسیاری از افراد که ناگزیر بودند برای ادامه تحصیلات به خارج از کشور بروند خود به خود جذب شده و از خروج مقادیر زیادی ارز و همچنین فرار مغزها از کشور جلوگیری شود.

همتیان در ادامه با اشاره به تامین هزینه های واحد های دانشگاهی از شهریه دانشجویان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با برنامه ریزی هدفمند در صدد تامین بخشی از هزینه های جاری دانشگاه غیر از شهریه دانشجویان و در قالب طرحهای پژوهشی و علمی است.

وی عنوان کرد: تاکنون اغلب دانشگاههای آزاد اسلامی خصوصا واحدهای دانشگاهی منطقه 10 به این مهم دست یافته اند.