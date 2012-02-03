87 درصد اشتغال تعهد شده در بیجار محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی شامگاه پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بیجار اظهار داشت: با توجه به مشارکت و همکاری تمامی دستگاه های دولتی از ابتدای سال جاری تاکنون 87 درصد از اشتغال تعهد شده محقق و جنبه عملیاتی پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: در سال جاری میزان اشتغال تعهد شده در شهرستان بیجار چهار هزار و 130 مورد بوده است که تاکنون سه هزار و 576 مورد از آن در سامانه به ثبت رسیده و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری علاوه بر محقق شدن 100 درصد این سهمیه زمینه برای اشتغال بیشتر نیز فراهم شود.

فرماندار شهرستان بیجار در ادامه با تاکید بر توسعه مشاغل خانگی عنوان کرد: 787 طرح مشاغل خانگی برای اجرا در شهرستان بیجار مصصوب شده که تاکنون 633 طرح آن به بانک های عامل معرفی شده و از مجموع طرح های معرفی شده 50 مورد آن موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

جمشیدی بیان کرد: در حال روند مطالعه و تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بیجار در دست اجراست که انتظار می رود با مشارکت و همکاری دستگاه های دولتی این مهم در کوتاهترین زمان ممکن جنبه عملیاتی پیدا کند.