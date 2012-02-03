راه اندازی 2 تخصص پزشک خانواده و طب سالمندان برای اولین بار

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفتاد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی برگزار شد و یکی از مهمترین مصوبات شورا، ایجاد این دو رشته با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته بود.

وی افزود: رشته های تخصصی "پزشک خانواده" و "طب سالمندان" با توجه به جدید بودن به صورت آزمایشی به مدت دو سال اجرا می شوند. محل پذیرش دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد بود و برنامه آموزشی آن طی این دو سال تکمیل خواهد شد.

محققی یادآور شد: این دو رشته به دلیل آزمایشی بودن سیستم پذیرش متفاوتی خواهند داشت و در زمان پذیرش اطلاع رسانی لازم انجام می شود. در واقع افرادی که پیش از این در برنامه پزشک خانواده و یا دوره تحصیلی MPH خانواده حضور داشته اند از اولویت هایی در پذیرش برخوردار هستند.