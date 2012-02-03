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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۴

ایرادی ندارد، ما هنوز صدریم/

دلداری باشگاه استقلال به هواداران بعد از باخت به پرسپولیس/ سرت را بالا بگیر!

دلداری باشگاه استقلال به هواداران بعد از باخت به پرسپولیس/ سرت را بالا بگیر!

سایت باشگاه استقلال در مطلبی که بعد از دیدار با پرسپولیس منتشر کرده است، از هواداران این تیم خواسته که سرشان را بالا بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مطلب که با عنوان "سرت را بالا بگیر" روی سایت باشگاه استقلال قرار گرفته آمده است:« هواداران عزیز باشگاه استقلال بدون شک لحظات تلخی را پشت‌سر می‌گذارند. لحظاتی پر از سوال‌های تکراری...«چرا؟ چطور؟»

پس از پشت‌سر گذاشتن چهار دربی شیرین، کسی باور نمی‌کرد که استقلال حتی در غیاب خسرو حیدری، آندو تیموریان، مجتبی جباری و ساموئل این بازی برده را اینگونه به حریف واگذار کند. با همه این حرف‌ها سوت پایان بازی به صدا در آمد و دیگر نمی‌شود چیزی را تغییر داد.

باید دلیل باخت را سر فرصت پیدا کرد... باید ضعف‌ها را شناخت. باید انصاف را مدنظر داشت. در نیمه دوم و قبل از دریافت گل‌های ناگهانی، حداقل 5 بار می‌توانستیم گل‌های بیشتری را بزنیم و نزدیم. مسئله برتری حریف نیست. ما به توپ و میدان احاطه داشتیم و از موقعیت‌های بی‌پایانی که در اختیارمان بود بهره نبردیم اما حریف این کار را کرد.
 
استقلال برتر بود و می‌توانست نتیجه‌ای تاریخی را خلق کند. ما به قول آرش برهانی «دست‌کم‌ گرفتن حریف»، به قول امیرآبادی «بازی را تمام شده دانستن» به قول کیانوش «گل خوردن پس از گل نزدن» و هر دلیل دیگری که می‌توان متصور شد، نتیجه را به حریف تقدیم کرد.
 
سرت را بالا بگیر هوادار ... تیمی که دوستش داری، به حادثه‌ای باخت که در تاریخ رقم نخورده بود. ایرادی ندارد. ما همچنان در صدریم. ما همچنان منتظر بازی‌های بعدی هستیم. این بازی تمام شد. حالا باید به فکر بازی‌های حساس آینده باشیم.»
 
دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و در پایان شاگردان دنیزلی بازی 2 بر صفر باخته را با نتیجه 3 بر 2 از آن خود کردند.
کد مطلب 1524026

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