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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۸

جباری:

کاندیداها برای اثبات خود رقبا را تخریب نکنند

کاندیداها برای اثبات خود رقبا را تخریب نکنند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان گلستان گفت: کاندیداها برای اثبات خود نباید دست به تخریب دیگر کاندیداها بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جباری عصر پنجشنبه در همایش هیئت بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید گفتمان ما در یک مسیر قرار بگیرد تا انتخابات پرشوری را برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دشمن همیشه در پی ایجاد مشکل برای ما بوده است ضرورت دارد مردم، کاندیداها و مسئولان انتخابات سال جاری را متفاوت ببینند.

جباری تصریح کرد: هیئت بازرسی با استناد به قانون و آیین نامه ها اجازه داده است برای سلامت کافی در انتخابات بازرسینی در سراسر کشور منصوب شوند و مطابق با شرح وظایف خود عمل کنند.

وی اضافه کرد: عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی باید به قانون عمل کنند، انتخابات یک کار فردی نیست بلکه کاری جمعی است.

رئیس هیئت بازرسی استان ادامه داد: راهبرد اساسی ما بر پایه تعامل و رعایت قانون است، نقطه آغاز کار هیئت سه گانه با تعامل و سرانجام آن با رعایت قانون است.

وی در ادامه گفت: اثبات امانتداری در فعالیتهای بازرسی محرز است، باید از جانبداریهای احتمالی جلوگیری شود، مردم استان به دنبال الگوی اسلامی ایرانی در سراسر کشور هستند.

جباری ادامه داد: بازرسی در حین اجرای فعالیتهای انتخابات و ارزیابی این فعالیتها در پایان اتفاق می افتد .

وی  تاکید کرد: بازرسان از چهار جنبه آگاهی، فکری، روحی و اخلاقی مورد توجهند و باید بر مبنای کار صالح فعالیت انجام دهند.

کد مطلب 1524028

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