کاندیداها برای اثبات خود رقبا را تخریب نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جباری عصر پنجشنبه در همایش هیئت بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید گفتمان ما در یک مسیر قرار بگیرد تا انتخابات پرشوری را برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دشمن همیشه در پی ایجاد مشکل برای ما بوده است ضرورت دارد مردم، کاندیداها و مسئولان انتخابات سال جاری را متفاوت ببینند.

جباری تصریح کرد: هیئت بازرسی با استناد به قانون و آیین نامه ها اجازه داده است برای سلامت کافی در انتخابات بازرسینی در سراسر کشور منصوب شوند و مطابق با شرح وظایف خود عمل کنند.

وی اضافه کرد: عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی باید به قانون عمل کنند، انتخابات یک کار فردی نیست بلکه کاری جمعی است.

رئیس هیئت بازرسی استان ادامه داد: راهبرد اساسی ما بر پایه تعامل و رعایت قانون است، نقطه آغاز کار هیئت سه گانه با تعامل و سرانجام آن با رعایت قانون است.

وی در ادامه گفت: اثبات امانتداری در فعالیتهای بازرسی محرز است، باید از جانبداریهای احتمالی جلوگیری شود، مردم استان به دنبال الگوی اسلامی ایرانی در سراسر کشور هستند.

جباری ادامه داد: بازرسی در حین اجرای فعالیتهای انتخابات و ارزیابی این فعالیتها در پایان اتفاق می افتد .

وی تاکید کرد: بازرسان از چهار جنبه آگاهی، فکری، روحی و اخلاقی مورد توجهند و باید بر مبنای کار صالح فعالیت انجام دهند.