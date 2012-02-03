انتخابات باید شکوهمند و سالم برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری در همایش هیئت بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان گفت: وظیفه ما عمل به امر قانون است و در همه ابعاد انتخابات باید نظارت خود را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: حتی اگر یک شعبه نیز مشکل داشته باشد مشکل را برطرف خواهیم کرد و به همه ناظرین تاکید شده است که از جانبداری بپرهیزند زیرا همه کسانی که ثبت نام کرده اند سرمایه های انقلاب هستند.

قندهاری با اشاره به جنبشهای مردمی در سراسر دنیا گفت: مستضعفان عالم به تفکر امام راحل رسیده اند که فریادش نجات مستضعفین بود، موج بیداری اسلامی و به دنبال آن جنبش 99 درصدی برگرفته از انقلاب اسلامی ایرانی به رهبری امام راحل است.

در ادامه این همایش سید جمال حسینی، رئیس هیئت بازرسی حوزه انتخابیه کردکوی گفت: در حوزه انتخابیه کردکوی 6 حوزه فرعی و یک حوزه اصلی با 67 صندوق رای،67 بازرس و 4 سربازرس جود دارد.

وی افزود: حوزه انتخابیه بندرترکمن و سیجوال 57 صندوق ،57 بازرس و 3 سر بازرس، حوزه گمیشان 51صندوق، 51 بازرس و 3 سر بازرس و حوزه بندرگز و نوکنده 50 حوزه ، 50 بازرس و 3 سربازرس دارد.