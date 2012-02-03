به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی شامگاه پنجشنبه در نخستین مراسم تجلیل از مفسران قرآن کریم و شارعین نهج البلاغه مازندران در مجتمع فرهنگی اهل البیت (ع) ساری افزود: به واسطه اینکه امورات تفسیر قرآن در جامعه کم است باید از خدا طلب آمرزش و بخشش کنیم.

وی اظهار داشت: قرآن کتابی بوده که هر خط و ورقش پر از نکته های پند آموز و جامعه پسند و رفع کننده نیازهای بشری است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه هم اکنون مجالس عزاداری در شهرها بیشتر از جلسات تفسیر در استانها است، تصریح کرد: آیات اخلاقی قرآن باید از طریق تفسیر روان برای مردم درس آموز شود و باید با قرآن نفس کشید و زندگی کرد.

قرائتی با بیان اینکه جامعه اسلامی باید با رویکرد قرآن محوری امورات روزمره خود را سامان دهد، یادآور شد: به واسطه عدم آگاهی و رجوع مسئولان قضایی و امنیتی، هر روز بر میزان زندانیان غیرعمد در محاکم قضایی افزوده می شود چرا که اگر این افراد کمی در مفاهیم قرآنی تامل کنند متوجه خواهند شد که زندان جای مجرمان غیرعمد نیست.

وی با اعلام اینکه متاسفانه در بسیاری از کنگره های کشوری، تفسیر قرآن به مفهوم واقعی کلمه بیان نمی شود، افزود: یکی از دلایل افزایش فقر در لایه های میانی جامعه به واسطه عدم تفکر و تعمق در آیات قرآنی است.

صاحب کتاب تفسیر نور با بیان اینکه تمام کلاسهای درس طلبه باید مملو از جلسات تفسیر قرآن باشد، اظهار داشت: برگزاری مراسمهای تجلیل از مفسران قرآن کریم پس از سی و دو سال از انقلاب دیر بوده که باید جبران شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از طلبه ها هنوز در بحث تفسیر به صورت جدی وارد نشدند، گفت: هنوز حلاوت و شیرینی آیات قرآنی برای جوانان آینده ساز جامعه ارائه نشده است.

قرائتی با بیان اینکه همه سئوالات زندگی را باید از طریق قرآن رفع و رجوع کنیم، افزود: باید قرآن را محور فعالیتها و زندگی روزمره خود قرار دهیم.

وی گفت: تاریخ، عبادت و زندگی مردم را می توان بر اساس تدبر در آیات قرآنی ساماندهی کرد.

در ادامه حجت الاسلام ناصر شکریان، مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به شناسایی بانک اطلاعات شارعین و مفسران قرآن در استان، افزود: تاکنون 50 نفر مفسر قرآن در استان شناسایی شده اند.

وی با بیان اینکه از طلابی که دارای تفسیر موضوعی منظم باشند حمایت می شود، اظهار داشت: مازندران در احیاء تفسیر قرآن کریم در کشور پیشتاز است.

شکریان با اشاره به اینکه مفتخر به خدمتگزاری در عرصه معالیم قرآنی هستیم، افزود: در تلاش بوده تا در هر شهر استان یک جلسه شرح و تفسیر قرآن و نهج البلاغه راه اندازی کنیم.