تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر با مشکلات مالی مواجه است

مهدی پیروز رامدر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیدواریم با توجه به آنکه از میان سه تیم مازندرانی در این رقابتها، شانس بیشتری برای صعود به لیگ برتر داریم باید از حمایت بیشتر مسئولان بهره مند شویم.

وی بیان داشت: از ابتدای فصل تلاش بسیاری برای رفع مشکلات مالی تیم انجام داده اما به رغم مذاکرات فراوان صورت گرفته با مسئولان، موفق به رفع آن نشدیم.

پیروز رام به دیدار حساس روز جمعه این تیم مقابل پیکان تهران اشاره کرد و گفت: پس از حضور ساموئل دارابینیان به عنوان سرمربی، تفکرات دفاعی که پیش از این در تیم وجود داشت فراموش شد و کسب چهار پیروزی و یک تساوی از پنج دیدار اخیر، بیانگر اوج پیشرفت فنی تیم است.

مدیرعامل تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر افزود: در دیدار روز جمعه مقابل پیکان که صدرنشین گروه است را تلاش می کنیم روند موفقیت های خود را ادامه دهیم و با کسب پیروزی در این مسابقه به رده چهارم جدول رده بندی صعود کنیم.

تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر، در پایان هفته شانزدهم دسته اول فوتبال کشور با 21 امتیاز در رده ششم و پیکان تهران با 34 امتیاز صدرنشین گروه اول این رقابتها است.

این تیم روز جمعه (امروز) در زمین فوتبال شهید وطنی قائم شهر و با قضاوت حسین محمدی، محمد حسن ابراهیمی و رضا عبدوس با پیکان تهران دیدار می کند.

