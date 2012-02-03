فاصله گیری از ولایت خیانت به خون شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حسن زاده شامگاه پنجشنبه دومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی در مراسم غبار روبی گلزار شهدا در امامزاده سیدمظفر قشم ضمن گرامیداشت دهه فجر، تقارن این ایام را با هفته وحدت مبارک دانست و اظهار امیدواری کرد: این کشور عزیز به برکت خون شهدای انقلاب اسلامی روز به روز در مسیر ترقی و پیشرفت قرار بگیرد و دشمنان نظام به برکت انفاس خانواده های شهدا، نابود شوند.

وی در بخشی از این سخنرانی با مضمون دستاورد خون شهیدان، این پاک ترین خونهای عالم که بر زمین ریخت، به بخشی از اثرات و دستاوردهای آن اشاره کرد و با طرح این پرسش که ما در حفظ این دستاوردها چه کرده ایم به تشریح آثار ارزنده خون شهدا پرداخت.

حسن زاده با اشاره به تبعات منفی نظام مستکبرانه پادشاهی و نظامهای غیر دینی لائیک در برخی از کشورها، نظام مقدس جمهوری اسلامی را از دستاوردهای ارزنده ی این خونهای پاک برشمرد و مردم و مسئولان را در قبال خون شهدا متعهد دانست.

وی ادامه داد: حفظ و صیانت از این گوهر گرانبها، این بزرگترین دستاورد خون شهدا، وظیفه ای است که امروز این ناظران بیدار، از مسئولان می خواهند اینانی که زیر رگبار گلوله و تیرباران دشمن، خاکریز اول و خط مقدم دشمن را شکستند تا این نظام مقدس را به ما ارزانی دارند.

وی اساسی ترین خواسته شهدا را از مسئولان، حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: نظامی مبتنی بر قرآن که محور اساسی آن ولایت و ولایت مطلقه فقیه است که اگر ذره ای از این مهم فاصله بگیریم بی شک به خون این شهیدان خیانت کرده ایم.