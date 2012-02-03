ترکیب مازندران برای رقابتهای قهرمانی کبدی کشور مشخص شد

خلیل الله انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم مازندران در این رقابتها که به میزبانی گلستان برگزار می شود ، مدعی جدی کسب عنوان قهرمانی است.

وی بیان داشت:عرفان ترابی، فردین وظیفه دان، فرزین وظیفه دان، علی قاسم زاده، سعید سیدپور، ابوالفضل باقری، مهدی خدابخشی، محمدحسین محبی پور، سید حسین اصغری، سجاد شیرزاد، محمد بابا نژاد و مهدی روحی اعضا تیم مازندران در این

رقابتها هستند.

رئیس هیئت کبدی مازندران افزود: این رقابتها به مدت دو روز و از امروز در شهرستان کردکوی برگزار می شود و با توجه به آماده سازی مناسب تیم مازندران، امیداریم بتوانیم عنوان شایسته ای را برای ورزش مازندران به ارمغان بیاوریم.

انتظاری ادامه داد: کبدی رشته ای نوپا در مازندران بوده که در صورت کسب عنوان در مسابقات مختلف می توانیم انگیزه دوستداران به ورزش را برای حضور حرفه ای تر در این رشته افزایش دهیم.

