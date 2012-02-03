دانشکده طب سنتی کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز گذشته در مراسم افتتاح دانشکده طب سنتی و اسلامی در کرمان، افزود: اختصاص اعتبار، بودجه و حمایت های مالی و معنوی از فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی، حمایت از نظام سلامت کشور است.

وی یادآور شد: راه اندازی دانشکده فناوری های نوین، مرکز تحقیقاتی و دانشکده ها در استان کرمان نشان می دهد که دانشگاه های علوم پزشکی در این بخشها ظرفیت بالایی برای ارائه خدمات دارند و دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم باید حامی سایر نقاط کم برخوردار کشور باشند و تربیت نیروی انسانی با کیفیت را برعهده گیرند.

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان دارای دو رشته طب سنتی و داروسازی سنتی است و تاکنون 9 دانشجو را در مقطع دکتری پذیرش کرده است.

همچنین وزیر بهداشت در سفر به کرمان مرکز پژوهشی و کاربردی سلول های بنیادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان را افتتاح کرد.

به گفته دکتر رضا ملک پور افشار معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز پژوهشی و کاربردی سلول های بنیادی با اعتباری بالغ بر 820 میلیون تومان ایجاد شده که این اعتبارات از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری، معاونت تحقیقات وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کرمان هزینه شده است.