والیبال کاله مازندران فاصله خود را با صدر جدول افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های کاله جوان مازندران و اگزوز جیحون آق قلا شامگاه چهارشنبه در چارچوب هفته یازدهم دسته یک والیبال باشگاههای کشور در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل به مصاف هم رفتند و در پایان تیم کاله جوان با نتیجه سه بر صفر حریف خود را با شکست بدرقه کرد.

تیم کاله جوان، دراین مسابقه با امتیازهای 25 بر20، 25 بر15و 25 بر16 سه امتیاز باا رزش خانگی برابر نماینده آق قلا را به حساب خود واریز کرد.

تیم کاله جوان، با این پیروزی امتیاز خود را به 28 رساند و فاصله خود با تیم بازرگانی جواهری گنبد را به پنج امتیاز افزایش داد.

تیم کاله جوان مازندران که در طول این فصل فقط یک شکست را هفته گذشته برابر تیم سرخس تجربه کرده بود،‌ در آستانه یک هفته مانده به پایان بازیهای مرحله حذفی از هم اکنون صعود خود را به عنوان تیم نخست گروه یک قطعی کرد.

شاگردان حسین کاظمی، سرمربی جوان تیم کاله جوان مازندران یکی از امیدهای کسب عنوان قهرمانی مسابقات این فصل دسته یک والیبال باشگاههای کشور محسوب می شوند.

