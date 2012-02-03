به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان انگلیسی GRE) GENERAL) در روز 28 آبان 90 مطابق با 19 نوامبر 2011 برگزار شد.
داوطلبان شرکت کننده در آزمون GRE) GENERAL) می توانند با مراجعه به سازمان سنجش از 23 بهمن تا 24 اسفند به جز روزهای تعطیل و پنجشنبه از ساعت 8:30 تا 14:00 کارنامه خود را دریافت کنند.
داوطلبان میتوانند با همراه داشتن کارت شناسائی معتبر(گذرنامه، شناسنامه و یا کارت ملی) برای دریافت کارنامه به نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند بین خیابانهای استاد نجات الهی و سپهبد قرنی پلاک 204 ، سازمان سنجش آموزش کشور، سالن مراجعه حضوری مرکز آزمونهای بینالمللی مراجعه کنند.
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