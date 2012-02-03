حوزه دین و دانشگاه در نمایشگاه کتاب مازندران اقبال بیشتری داشت

عین الله فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقشار مختلف مردم، مسئولان، فرمانداران و ائمه جمعه از نمایشگاه کتاب امسال دیدن کردند.

وی با اشاره به اوضاع نامساعد جوی اظهار داشت: بازدید خوبی از نمایشگاه امسال انجام شد.

فلاح گفت: سقف بن سال گذشته 350 میلیون تومان بوده که امسال به 430 میلیون تومان افزایش یافت که باید برای سال بعد تمهیداتی برای افزایش سقف ریالی بن صورت پذیرد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ابراز داشت: این اندازه استقبال و حضور مردم را پیش بینی نمی کردیم و با وجود درخواستها برای تمدید مهلت نمایشگاه نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

فلاح گفت: مردم به کتاب علاقه مند هستند و بر این اساس حتی در شرایط نامساعد جوی برای بازدید و خرید از نمایشگاه به این محل می آیند.

وی ابراز داشت: فروش کتاب در حوزه دین، کودک و نوجوان، دانشگاهی و کمک آموزشی بیشتر از سایر حوزه ها بوده است.

وی با بیان اینکه استقبال مردم از نمایشگاه بی نظیر بود افزود: این امر مسئولیت ما را برای افزایش اعتبار نمایشگاه های سال بعد سنگین تر می کند.

هشتمین نمایشگاه کتاب مازندران عصر امروز به کار خود پایان می دهد.